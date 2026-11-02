फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Bihar ›   Bihar Board Sent-Up Exam 2027: BSEB Matric and Inter Exam Dates, Practical Schedule

बिहार बोर्ड: नवंबर में 10वीं-12वीं की सेंट-अप परीक्षाएं, बीएसईबी ने घोषित की तिथियां, जानें कब शुरू होंगी

Mon, 02 Nov 2026 06:42 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Mon, 02 Nov 2026 06:42 PM IST
सार

बिहार बोर्ड ने 2027 की मैट्रिक और इंटर वार्षिक परीक्षाओं से पहले होने वाली सेंट-अप परीक्षाओं की तारीखें घोषित कर दी हैं। जानिए थ्योरी और प्रायोगिक परीक्षाएं कब होंगी और किन विद्यार्थियों को इसमें शामिल नहीं होना है।
 

विज्ञापन
Bihar Board Sent-Up Exam 2027: BSEB Matric and Inter Exam Dates, Practical Schedule
BSEB Sent-Up Exam - फोटो : AI Generated

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने वर्ष 2027 की इंटरमीडिएट और मैट्रिक वार्षिक परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए सेंट-अप परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके अनुसार, इंटरमीडिएट की सेंट-अप परीक्षाएं 19 से 28 नवंबर 2026 तक आयोजित होंगी। वहीं, मैट्रिक की परीक्षाएं 23 से 27 नवंबर 2026 के बीच होंगी।

विज्ञापन


बोर्ड ने लिखित परीक्षा के साथ-साथ प्रायोगिक परीक्षाओं की तारीखें भी घोषित कर दी हैं। इंटर के विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा 30 नवंबर से 2 दिसंबर 2026 तक होगी। मैट्रिक के विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा 28 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी।

विज्ञापन

मैट्रिक सेंट-अप परीक्षा 2027 का कार्यक्रम क्या है?

मैट्रिक के विद्यार्थियों की सेंट-अप परीक्षा 23 नवंबर से शुरू होकर 27 नवंबर 2026 तक चलेगी। इस दौरान अलग-अलग विषयों की परीक्षाएं पहली और दूसरी पाली में आयोजित की जाएंगी। लिखित परीक्षा पूरी होने के अगले दिन यानी 28 नवंबर को प्रायोगिक परीक्षा होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

इंटर और मैट्रिक की परीक्षाओं की तारीखें एक नजर में

परीक्षा लिखित परीक्षा प्रायोगिक परीक्षा
इंटरमीडिएट (कक्षा 12) 19 से 28 नवंबर 2026 30 नवंबर से 2 दिसंबर 2026
मैट्रिक (कक्षा 10) 23 से 27 नवंबर 2026 28 नवंबर 2026

 

किन विद्यार्थियों को सेंट-अप परीक्षा नहीं देनी होगी?

बिहार बोर्ड के प्रेस नोट के अनुसार, पिछले वर्ष के परीक्षार्थियों (Ex.), कंपार्टमेंटल और इम्प्रूवमेंट श्रेणी के विद्यार्थियों को सेंट-अप परीक्षा में शामिल होने की जरूरत नहीं है। यह छूट इंटरमीडिएट और मैट्रिक, दोनों परीक्षाओं के विद्यार्थियों पर लागू होगी।

सेंट-अप परीक्षा में शामिल नहीं होने या असफल होने पर क्या होगा?

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सेंट-अप परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले या इसमें असफल रहने वाले विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। इसलिए 2027 की मैट्रिक और इंटर वार्षिक परीक्षा में शामिल होने की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए सेंट-अप परीक्षा में शामिल होना और इसमें सफल होना जरूरी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें शिक्षा समाचार आदि से संबंधित ब्रेकिंग अपडेट।

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed