यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2026: राउंड-3 की सीट मैट्रिक्स जारी, 31 अक्तूबर शाम इतने बजे तक चॉइस फिलिंग का मौका

उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGME) ने यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के राउंड 3 के लिए सीट मैट्रिक्स जारी कर दी है। एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर जाकर विभिन्न मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में उपलब्ध सीटों की जानकारी देख सकते हैं।

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यूपी नीट यूजी राउंड 3 काउंसलिंग 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

सीट मैट्रिक्स उम्मीदवारों को कॉलेज और कोर्स चुनने में मदद करती है। चॉइस भरने से पहले उम्मीदवारों को उपलब्ध सीटों, अपनी नीट यूजी रैंक, कोर्स की प्राथमिकता और पात्रता को ध्यान में रखना चाहिए।

राउंड 3 की काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया 28 अक्तूबर से शुरू हो चुकी है। उम्मीदवारों को निर्धारित समयसीमा के भीतर अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स प्राथमिकता के क्रम में भरने होंगे।

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प्रक्रिया तारीख चॉइस फिलिंग शुरू 28 अक्तूबर 2026 चॉइस फिलिंग की अंतिम तारीख 31 अक्तूबर 2026, शाम 5 बजे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 2 नवंबर 2026 आवंटित कॉलेज में रिपोर्टिंग 3 से 7 नवंबर 2026



उम्मीदवारों को अंतिम तारीख से पहले चॉइस फिलिंग पूरी कर लेनी चाहिए। काउंसलिंग से जुड़े किसी भी नए निर्देश के लिए आधिकारिक पोर्टल चेक करते रहें।

एमबीबीएस और बीडीएस की सीटों के लिए ऐसे भरें चॉइस

राउंड 3 के तहत पात्र उम्मीदवार उत्तर प्रदेश के भाग लेने वाले मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में उपलब्ध सीटों के लिए अपनी पसंद दर्ज कर सकते हैं। चॉइस भरते समय इन बातों का ध्यान रखें:

अपनी नीट यूजी रैंक और पात्रता के अनुसार कॉलेज चुनें।

एमबीबीएस या बीडीएस कोर्स की प्राथमिकता स्पष्ट रखें।

उपलब्ध सीटों की जानकारी सीट मैट्रिक्स से चेक करें।

पसंद के कॉलेजों और पाठ्यक्रमों को प्राथमिकता के क्रम में व्यवस्थित करें।

संबंधित कॉलेजों की फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट की शर्तें भी चेक कर लें।

ध्यान दें कि सीट उपलब्ध होने का मतलब दाखिले की गारंटी नहीं है। सीट आवंटन उम्मीदवार की मेरिट रैंक, भरी गई प्राथमिकताओं, उपलब्ध सीटों और लागू काउंसलिंग नियमों के आधार पर होगा।

यूपी नीट यूजी राउंड 3 सीट मैट्रिक्स कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स की मदद से सीट मैट्रिक्स देख और डाउनलोड कर सकते हैं:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर जाएं। वेबसाइट पर दिए गए Notifications या Important Links सेक्शन को खोलें। Round 3 MBBS/BDS Seat Matrix से संबंधित नोटिफिकेशन खोजें। संबंधित पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके कॉलेजों में उपलब्ध सीटों की जानकारी देखें। पीडीएफ डाउनलोड करके चॉइस फिलिंग के दौरान संदर्भ के लिए सुरक्षित रख लें।

कब जारी होगा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट?

डीजीएमई के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के राउंड 3 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 2 नवंबर 2026 को जारी किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों को सीट आवंटित होगी, वे अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकेंगे और 3 से 7 नवंबर 2026 के बीच आवंटित संस्थान में रिपोर्ट कर सकेंगे। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे चॉइस फिलिंग की समयसीमा का ध्यान रखें और आगे की प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेजों तथा रिपोर्टिंग संबंधी निर्देशों के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध अपडेट देखते रहें।