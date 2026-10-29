हरियाणा: बेरोजगार युवाओं को हर महीने मिलेंगे 2000 रुपये, कौन और कैसे ले सकता है बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ?

हरियाणा सरकार शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए सामान्य बेरोजगारी भत्ता योजना 2026-27 के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। हरियाणा रोजगार विभाग के अनुसार, योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 नवंबर 2026 से शुरू होकर 30 नवंबर 2026 तक किए जा सकेंगे।

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Haryana Berojgari Bhatta Yojana 2026: मुख्य जानकारी

विवरण जानकारी योजना का नाम हरियाणा बेरोजगारी भत्ता योजना 2026-27 संबंधित विभाग रोजगार विभाग, हरियाणा सरकार लाभार्थी पात्र शिक्षित बेरोजगार युवा आवेदन शुरू होने की तारीख 1 नवंबर 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2026 मासिक भत्ता ₹1,200 से ₹2,000 आयु सीमा 21 से 35 वर्ष आवेदन का माध्यम ऑनलाइन आवेदन शुल्क आधिकारिक निर्देशों के अनुसार आधिकारिक वेबसाइट hrex.gov.in

इस योजना का उद्देश्य नौकरी की तलाश कर रहे शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद देना है। पात्र उम्मीदवारों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 1,200 से 2,000 रुपये प्रतिमाह तक भत्ता दिया जाएगा।

किस योग्यता पर कितना मिलेगा बेरोजगारी भत्ता?

योजना के तहत मिलने वाली राशि उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता पर निर्भर करेगी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भत्ते की दरें इस प्रकार हैं:

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शैक्षणिक योग्यता मासिक भत्ता 12वीं पास ₹1,200 मैट्रिक के बाद मान्य दो वर्षीय प्रमाणपत्र या डिप्लोमा ₹1,200 स्नातक या उससे अधिक ₹2,000 12वीं के बाद मान्य तीन वर्षीय प्रमाणपत्र या डिप्लोमा ₹2,000

Haryana Berojgari Bhatta Yojana 2026: पात्रता शर्तें

योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे। आवेदन करने से पहले इन शर्तों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है।

निवास: उम्मीदवार हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।

उम्मीदवार हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। आयु सीमा: उम्मीदवार की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

उम्मीदवार की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार ने 12वीं, निर्धारित प्रमाणपत्र या डिप्लोमा, अथवा स्नातक और उससे उच्च योग्यता प्राप्त की हो।

उम्मीदवार ने 12वीं, निर्धारित प्रमाणपत्र या डिप्लोमा, अथवा स्नातक और उससे उच्च योग्यता प्राप्त की हो। रोजगार कार्यालय में पंजीकरण: उम्मीदवार का हरियाणा के किसी रोजगार कार्यालय में 1 नवंबर 2026 तक लगातार कम से कम तीन साल से पंजीकरण होना चाहिए।

उम्मीदवार का हरियाणा के किसी रोजगार कार्यालय में 1 नवंबर 2026 तक लगातार कम से कम तीन साल से पंजीकरण होना चाहिए। पारिवारिक आय: परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय, पति या पत्नी की आय सहित, ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय, पति या पत्नी की आय सहित, ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। संपत्ति संबंधी शर्त: परिवार की आवासीय या व्यावसायिक संपत्ति और कृषि भूमि के संबंध में निर्धारित प्रतिबंध लागू होंगे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ₹10 लाख से अधिक मूल्य की संपत्ति या दो हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि से जुड़ी शर्तों की जांच जरूरी है।

परिवार की आवासीय या व्यावसायिक संपत्ति और कृषि भूमि के संबंध में निर्धारित प्रतिबंध लागू होंगे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ₹10 लाख से अधिक मूल्य की संपत्ति या दो हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि से जुड़ी शर्तों की जांच जरूरी है। रोजगार की स्थिति: उम्मीदवार नौकरीपेशा या स्वरोजगार में नहीं होना चाहिए।

उम्मीदवार नौकरीपेशा या स्वरोजगार में नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी या प्रशिक्षु: उम्मीदवार किसी संस्थान में विद्यार्थी, प्रशिक्षु या अप्रेंटिस नहीं होना चाहिए।

उम्मीदवार किसी संस्थान में विद्यार्थी, प्रशिक्षु या अप्रेंटिस नहीं होना चाहिए। अन्य योजना: उम्मीदवार रोजगार विभाग की सक्षम युवा योजना के अंतर्गत पंजीकृत नहीं होना चाहिए।

उम्मीदवार रोजगार विभाग की सक्षम युवा योजना के अंतर्गत पंजीकृत नहीं होना चाहिए। अन्य प्रतिबंध: बर्खास्त सरकारी कर्मचारियों और छह महीने या उससे अधिक कारावास की सजा वाले दोषसिद्ध उम्मीदवारों पर निर्धारित नियमों के अनुसार प्रतिबंध लागू हो सकते हैं।

उम्मीदवारों को आवेदन से पहले आधिकारिक दिशा-निर्देशों में आय, संपत्ति और अन्य शर्तों की पुष्टि कर लेनी चाहिए।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

ऑनलाइन फॉर्म भरते समय पहचान, निवास, शैक्षणिक योग्यता और बैंक खाते से संबंधित दस्तावेज तैयार रखें। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जरूरी दस्तावेजों की सूची इस प्रकार है:

परिवार पहचान पत्र (PPP/Family ID) आधार कार्ड हरियाणा निवास प्रमाणपत्र रोजगार पंजीकरण का वैध पहचान पत्र सभी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आधार से जुड़ी बैंक पासबुक राजस्व अधिकारी से सत्यापित संपत्ति संबंधी प्रपत्र (Annexure-A) स्व-घोषणा पत्र (Annexure-B) पासपोर्ट साइज फोटो जाति प्रमाणपत्र, यदि लागू हो राशन कार्ड; विवाहित महिला उम्मीदवारों के लिए ससुराल पक्ष का राशन कार्ड भी आवश्यक बताया गया है।

Haryana Berojgari Bhatta Yojana 2026: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

योजना के लिए आवेदन हरियाणा रोजगार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकेगा। आवेदन करने के लिए इन चरणों का पालन करें:

सबसे पहले हरियाणा रोजगार विभाग की वेबसाइट hrex.gov.in पर जाएं। अपने रोजगार पंजीकरण से संबंधित विवरण का इस्तेमाल करके लॉगिन करें। वेबसाइट पर उपलब्ध Unemployment Allowance या UEA Application से संबंधित विकल्प खोलें। संपत्ति संबंधी Annexure-A प्रपत्र डाउनलोड करें और संबंधित अधिकारियों से आवश्यक सत्यापन करवाएं। आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, परिवार और बैंक खाते का विवरण भरें। परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, रोजगार पंजीकरण कार्ड, शैक्षणिक प्रमाणपत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। सभी जानकारी और दस्तावेजों की जांच करने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फॉर्म सबमिट करें। आवेदन जमा होने के बाद रसीद या आवेदन संख्या सुरक्षित रखें। आधिकारिक निर्देशों के अनुसार, आवेदन के प्रिंटआउट पर आवेदक और परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर भी जरूरी हो सकते हैं।

आवेदन पोर्टल कब होगा एक्टिव?

योजना के लिए आवेदन पोर्टल 1 नवंबर 2026 को सक्रिय होने की जानकारी दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार hrex.gov.in पर जाकर आवेदन संबंधी विकल्प और आधिकारिक दिशा-निर्देश देख सकते हैं। आवेदन करने से पहले अपनी आयु, शैक्षणिक योग्यता, पारिवारिक आय और रोजगार कार्यालय में कम से कम तीन साल के पंजीकरण की शर्त जरूर चेक कर लें। फॉर्म में सभी विवरण सही भरें और जमा करने के बाद आवेदन की रसीद या संख्या संभालकर रखें।