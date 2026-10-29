फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Education ›   AIBE 22 Correction Window 2026 Opens Today, Admit Card on October 30

एआईबीई: आज से करें 22वीं अखिल भारतीय बार परीक्षा के आवेदन में सुधार, लेकिन ये विवरण नहीं कर पाएंगे संशोधित

Thu, 29 Oct 2026 11:31 AM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Thu, 29 Oct 2026 11:31 AM IST
सार

बार काउंसिल ऑफ इंडिया आज 29 अक्तूबर 2026 से एआईबीई-22 के आवेदन फॉर्म में सुधार का मौका दे रही है। फीस जमा करने की अंतिम तारीख 28 अक्तूबर थी। परीक्षा 14 नवंबर को होगी, जबकि एडमिट कार्ड 30 अक्तूबर को जारी होना निर्धारित है।
 

विज्ञापन
AIBE 22 Correction Window 2026 Opens Today, Admit Card on October 30
AIBE 22 2026 - फोटो : अमर उजाला, ग्राफिक

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE 22) 2026 के लिए आवेदन कर चुके उम्मीदवारों के लिए जरूरी अपडेट है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) आज, 29 अक्तूबर से आवेदन फॉर्म में सुधार की विंडो खोलने वाली है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर अपने आवेदन में अनुमत जानकारी को एडिट कर सकेंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन में भरी गई सभी जानकारियों की सावधानीपूर्वक जांच करें और सुधार की अवधि के दौरान जरूरी बदलाव कर लें।

विज्ञापन

फीस जमा करने वाले उम्मीदवार ही कर सकेंगे सुधार

एआईबीई 22 के आवेदन शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तारीख 28 अक्तूबर 2026 थी। उम्मीदवारों को निर्धारित समय के भीतर फीस जमा करना जरूरी था। सुधार की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी, जिन्होंने तय समयसीमा के अंदर आवेदन शुल्क का भुगतान किया है।

विज्ञापन

किन जानकारियों में नहीं कर सकेंगे बदलाव?

एआईबीई 22 की करेक्शन विंडो के दौरान कुछ जानकारियों में बदलाव की अनुमति नहीं होगी। इनमें शामिल हैं:

  • जाति श्रेणी (Caste Category)
  • परीक्षा शहर की प्राथमिकताएं
  • रजिस्टर्ड ईमेल आईडी
  • रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर

अन्य जानकारियों में बदलाव की अनुमति करेक्शन सुविधा के नियमों के अनुसार होगी। फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी विवरणों को दोबारा जांच लेना चाहिए।

विज्ञापन
विज्ञापन

एआईबीई 22 आवेदन फॉर्म में सुधार कैसे करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स की मदद से अपने आवेदन में सुधार कर सकते हैं:

  1. आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाएं।
  2. अपने रजिस्टर्ड अकाउंट की मदद से लॉगिन करें।
  3. एआईबीई 22 आवेदन फॉर्म खोलें।
  4. भरी गई जानकारी की जांच करें और अनुमत विवरणों में बदलाव करें।
  5. सभी बदलावों को ध्यान से चेक करने के बाद फॉर्म सबमिट करें।
  6. संशोधित आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

 

14 नवंबर को होगी एआईबीई 22 परीक्षा

बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कार्यक्रम के अनुसार, एआईबीई 22 परीक्षा 14 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड 30 अक्तूबर को जारी होने निर्धारित हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध अपडेट चेक करते रहना चाहिए।

100 अंकों की होगी परीक्षा, नेगेटिव मार्किंग नहीं

एआईबीई 22 में कुल 100 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। गलत उत्तर देने पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा 11 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा का सिलेबस 19 विषयों पर आधारित है। इसके जरिए कानून की पढ़ाई पूरी कर चुके उम्मीदवारों के सामान्य कानूनी ज्ञान का आकलन किया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें शिक्षा समाचार आदि से संबंधित ब्रेकिंग अपडेट।

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed