जेईई मेन 2027 के अभ्यर्थी ध्यान दें!: एनटीए ने जारी की जरूरी गाइडलाइंस, आवेदन से पहले ये काम करने की दी सलाह

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जेईई मेन 2027 सेशन 1 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को जरूरी निर्देश दिए हैं। एजेंसी ने सलाह दी है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने से पहले डिजिलॉकर के जरिए अपनी आधार री-केवाईसी पूरी कर लें। इससे आवेदन के दौरान पहचान सत्यापन और आगे की प्रक्रिया में बायोमेट्रिक डेटा से जुड़ी गड़बड़ियों से बचने में मदद मिल सकती है।

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आवेदन फॉर्म में नाम और जन्मतिथि का रखें ध्यान

एनटीए की ओर से जारी एडवाइजरी के अनुसार, उम्मीदवारों को डिजिलॉकर, जनपरिचय या ई-प्रमाण (MeriPehchaan) में अपने ही लॉगिन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करना चाहिए। जेईई मेन 2027 सेशन 1 का आवेदन फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर उपलब्ध है।

एनटीए ने उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म भरते समय व्यक्तिगत जानकारी का विशेष ध्यान रखने को कहा है। फॉर्म में दर्ज नाम और जन्मतिथि कक्षा 10 के प्रमाणपत्र या मार्कशीट में दी गई जानकारी से मेल खाने चाहिए। एजेंसी ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे आवेदन करने से पहले अपनी जानकारी जांच लें और आगे जारी होने वाले निर्देशों के लिए आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें।

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डिजिलॉकर पर आधार री-केवाईसी कैसे करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों की मदद से डिजिलॉकर पर आधार री-केवाइसी की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

डिजिलॉकर में लॉगिन करें: अपने डिजिलॉकरअकाउंट में साइन इन करें। Issued Documents खोलें: इस सेक्शन में उपलब्ध आधार दस्तावेज खोजें। Refresh विकल्प चुनें: आधार कार्ड के पास दिए गए तीन डॉट वाले मेन्यू पर क्लिक करके ‘Refresh’ विकल्प चुनें। सहमति दें: स्क्रीन पर दिखाई देने वाली सहमति संबंधी जानकारी पढ़ें और आधार प्रमाणीकरण की अनुमति दें। ओटीपी से सत्यापन करें: आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करें। प्रक्रिया पूरी होने दें: प्रमाणीकरण सफल होने तक प्रतीक्षा करें। अन्य दस्तावेज रिफ्रेश करें: आधार री-केवाईसी पूरी होने के बाद डिजिलॉकर में अन्य दस्तावेजों को भी रिफ्रेश करें, ताकि उनकी जानकारी अपडेट हो सके।

डिजिलॉकर एप के अलग-अलग वर्जन में विकल्पों की स्थिति या स्क्रीन थोड़ी अलग दिखाई दे सकती है।







जेईई मेन 2027 की परीक्षा कब होगी?

एनटीए के कार्यक्रम के अनुसार, जेईई मेन 2027 की परीक्षा दो सेशन में आयोजित की जाएगी।

परीक्षा सेशन निर्धारित समय सेशन 1 जनवरी 2027 सेशन 2 अप्रैल 2027

परीक्षा की सटीक तारीखों से संबंधित जानकारी के लिए उम्मीदवारों को एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस देखने चाहिए।

उम्मीदवार इन बातों का रखें ध्यान