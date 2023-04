{"_id":"644745e6067351c40d0616aa","slug":"up-board-class-10th-result-2023-upmsp-download-marksheet-direct-link-upmsp-edu-in-2023-04-25","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"UP Board Class 10th Result 2023: यूपी बोर्ड हाईस्कूल की मार्कशीट यहां से करें डाउनलोड, जानें पूरी प्रक्रिया","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

Published by: सौरभ पांडेय Updated Tue, 25 Apr 2023 08:48 AM IST

UP Board Result 2023 Class 10 Marksheet: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आज यानी मंगलवार, 25 अप्रैल को जारी होना वाला है। जिन छात्रों ने इस साल 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में हिस्सा लिया था, वे अपना रिजल्ट यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर चेक और डाउनलोड कर सकेंगे। इसके अलावा छात्र सबसे तेज रिजल्ट अमर उजाला की MY Result Plus वेबसाइट पर भी चेक कर सकेंगे। छात्र इन वेबसाइटों के माध्यम से अपनी मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकते हैं।

यहां देख सकते हैं UP Board Result 2023 उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हुए छात्र Results.AmarUjala.Com पर अपना परिणाम देख सकेंगे। इसके लिए उम्मीदवार को MY Result Plus पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।

UP Board 10th Result: ऐसे डाउनलोड करें मार्कशीट सबसे पहले यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं।

अब यहां 10वीं कक्षा के परिणाम से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

अब आप एक नए पेज पर आ जाएंगे।

यहां मांगी जा रही जानकारी जैसे अपना रोल नंबर और जन्म तिथि को दर्ज कर के सबमिट करें।

अब आपकी मार्कशीट आपके स्क्रीन पर खुल जाएगी।

अब इसे डाउनलोड करें।

मोबाइल पर ऐसे मिलेगा रिजल्ट यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट मोबाइल पर सीधे पाने के लिए यहां यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट मोबाइल पर सीधे पाने के लिए यहां High School Result पर क्लिक करें।