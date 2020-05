UP Board 2020: पिछले पांच सालों में इन तारीखों में जारी किए गए 10वीं-12वीं के परिणाम

{"_id":"5eb386738ebc3e905528dcd6","slug":"up-board-2020-10th-12th-results-released-on-these-dates-in-last-five-years","type":"story","status":"publish","title_hn":"UP Board 2020: \u092a\u093f\u091b\u0932\u0947 \u092a\u093e\u0902\u091a \u0938\u093e\u0932\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0907\u0928 \u0924\u093e\u0930\u0940\u0916\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u091c\u093e\u0930\u0940 \u0915\u093f\u090f \u0917\u090f 10\u0935\u0940\u0902-12\u0935\u0940\u0902 \u0915\u0947 \u092a\u0930\u093f\u0923\u093e\u092e","category":{"title":"Education","title_hn":"\u0936\u093f\u0915\u094d\u0937\u093e","slug":"education"}}

एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Updated Thu, 07 May 2020 01:20 PM IST

UP Board Result 2020 Date: उत्तर प्रदेश मध्यम शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा 10वीं-12वीं कक्षा की परीक्षाएं तय समय पर संपन्न हो गई। अब उम्मीदवारों को यूपी बोर्ड परीक्षा 2020 के परिणामों का इंतजार है। बता दें कि पिछले दो सालों से परिणाम माह अप्रैल में जारी हो रहे हैं। और इस बार उम्मीद जताई जा रही थी कि परिणाम और जल्दी जारी होंगे।देश में फैली महामारी के चलते हुए लॉकडाउन के कारण मूल्यांकन प्रक्रिया रूकवानी पडी थी। अब इस प्रक्रिया को फिर से शुरू किया गया है। अभी तिथियों को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि तिथि 17 मई के बाद जारी कर दिए जाएंगे। चूंकि देश 17 मई तक लॉकडाउन है इसलिए आशा है कि परिणाम भी इसके बाद ही जारी किए जाएंगे।ध्यान दें कि पिछले साल यानी 2019 में परिणाम 27 अप्रैल, 2019 को जारी किए गए थे। वहीं 2018 में परिणाम 2019 की तुलना में दो दिन बाद जारी किए गए थे। यानी परिणाम 29 अप्रैल, 2018 को जारी किए गए थे। वहीं साल 2017 में परिणाम 9 जून को जारी किए गए थे। अगर साल 2015-2016 की बात की जाए तो परिणाम मई में जारी किए गए थे।उम्मीदवार सबसे पहले परिणाम अमर उजाला की MYRESULTPLUS वेबसाइट पर जाकर देख सकेंगे। माइरिजल्टप्लस की ऑफिशियल वेबसाइट https://results.amarujala.com/ है। बता दें कि हर साल सबसे पहले अमर उजाला की अंग्रेजी रिजल्ट वेबसाइट बोर्ड के परिणाम घोषित करती है। उम्मीदवार हर अपेडट के लिए समय-समय पर अमर उजाला पर वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।चरण -1 सबसे पहले My Result Plus की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।चरण -2 उसके बाद यूपी बोर्ड 2020 लिंक पर क्लिक करें।चरण -3 अब आपको रिजल्ट के दो लिंक दिखेंगे।चरण -4 यदि आप 10वीं कक्षा क परिणाम देखना चाहते हैं तो हाई स्कूल और 12वीं पास वाले इंटरमीडिएट पर क्लिक करें।चरण -5 अब आपको अपना जरूरी विवरण जैसे - नाम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल-आईडी दर्ज करें।चरण - 6 सबमिट बटन पर क्लिक करें।