UP B.Ed परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी, लिंक सक्रिय होने में है इतना समय

एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Updated Mon, 08 Apr 2019 11:34 AM IST

UP B.Ed Admit Card 2019: उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड (UPBEB) ने जारी एक अधिसूचना में कहा है कि UP B.Ed संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2019 के लिए एडमिट कार्ड 8 अप्रैल, 2019 से, डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा। पर आपको बता दें कि लिंक अभी भी सक्रिय नहीं है। इससे संबंधित जानकारी के लिए अगली स्लाइड देखें। UPBEB द्वारा जारी बयान के अनुसार, UP B.Ed प्रवेश परीक्षा एडमिट कार्ड 2019 को आधिकारिक वेबसाइट mjpru.ac.in से डाउनलोड किया जा सकता है।



जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।प्रवेश परीक्षा 15 अप्रैल, 2019 को दो पालियों में आयोजित होने वाली है।



पहली पाली की परीक्षा सुबह 9.00 बजे से 12.00 बजे और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी को मान्य फोटो प्रमाण जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट आदि के साथ परीक्षा केंद्र में प्रवेश पत्र ले जाना आवश्यक है।



UP B.ed प्रवेश परीक्षा एडमिट कार्ड 2019: कैसे डाउनलोड करें?



चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट यानी upbed2019.in पर जाएं

चरण 2: होमपेज पर एडमिट कार्ड पढ़ने वाले लिंक पर क्लिक करें

चरण 3: आवश्यक विवरण भरें

स्टेप 4: एडमिट कार्ड को ध्यान से देखें

चरण 5: डाउनलोड करें और आगे के संदर्भ के लिए एक प्रिंट आउट लें