कोरोना संकट: ऑनलाइन शिक्षा पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री की समीक्षा बैठक, राज्यों के सचिवों से करेंगे चर्चा

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। 17 मई यानी सोमवार को आयोजित होने वाली इस मीटिंग में केंद्रीय मंत्री प्रदेशों में कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों, ऑनलाइन शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर समीक्षा करेंगे। इस बात की जानकारी न्यूज एजेंसी एएनआई ने ट्वीट के माध्यम से दी है।

Union Education Minister Ramesh Pokhriyal Nishank will meet virtually with all state education secretaries on May 17th to review the #COVID19 situation, online education and implementation of National Education Policy.