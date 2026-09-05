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Hindi News ›   Education ›   UGC NET June 2026: Admit Card Released for September Re-Exam, Check Details

यूजीसी नेट जून 2026: अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की पुनर्परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी; फटाफट करें डाउनलोड

Sat, 05 Sep 2026 01:32 PM IST
शाहीन परवीन एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शाहीन परवीन Updated Sat, 05 Sep 2026 01:32 PM IST
सार

एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2026 की पुनर्परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार सितंबर में होने वाली परीक्षा के लिए अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

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UGC NET June 2026: Admit Card Released for September Re-Exam, Check Details
Admit Card (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स (Adobe Stock)

विस्तार
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UGC NET June 2026: एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2026 की पुनर्परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की यह पुनर्परीक्षा सितंबर में देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार अपने आवेदन संख्या और पासवर्ड जैसे लॉगिन विवरण की मदद से आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर यूजीसी नेट का एडमिट कार्ड और वचन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। 

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9 और 10 सितंबर को होगी पुनर्परीक्षा

एनटीए के 16 अगस्त 2026 के नोटिस के अनुसार, यूजीसी नेट जून 2026 की अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की पुनर्परीक्षा 9 और 10 सितंबर 2026 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा शहर और तारीख की जानकारी उम्मीदवारों को 1 सितंबर को जारी एडवांस सिटी इंटिमेशन स्लिप के माध्यम से पहले ही दी जा चुकी है।

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एडमिट कार्ड में गड़बड़ी हो तो यहां करें संपर्क

9 और 10 सितंबर की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड 4 सितंबर 2026 को जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार अपने लॉगिन विवरण से आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर एडमिट कार्ड और अंडरटेकिंग डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में समस्या या जानकारी में गलती होने पर NTA हेल्पडेस्क 011-40759000 पर संपर्क करें या ugcnet@nta.ac.in पर ईमेल करें।

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ऐसे डाउनलोड करें

पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं।
  • होमपेज पर “UGC-NET June 2026 Admit Card” लिंक पर क्लिक करें।
  • अपना आवेदन संख्या और जन्मतिथि या पासवर्ड दर्ज करें।
  • कैप्चा/सुरक्षा पिन भरकर सबमिट करें।
  • आपका यूजीसी नेट जून 2026 एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा।
  • एडमिट कार्ड में अपना नाम, विषय, परीक्षा तिथि, शिफ्ट, समय और परीक्षा केंद्र ध्यान से जांचें।
  • एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।
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