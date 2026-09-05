यूजीसी नेट जून 2026: अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की पुनर्परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी; फटाफट करें डाउनलोड

UGC NET June 2026: एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2026 की पुनर्परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की यह पुनर्परीक्षा सितंबर में देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार अपने आवेदन संख्या और पासवर्ड जैसे लॉगिन विवरण की मदद से आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर यूजीसी नेट का एडमिट कार्ड और वचन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

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9 और 10 सितंबर को होगी पुनर्परीक्षा एनटीए के 16 अगस्त 2026 के नोटिस के अनुसार, यूजीसी नेट जून 2026 की अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की पुनर्परीक्षा 9 और 10 सितंबर 2026 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा शहर और तारीख की जानकारी उम्मीदवारों को 1 सितंबर को जारी एडवांस सिटी इंटिमेशन स्लिप के माध्यम से पहले ही दी जा चुकी है। विज्ञापन एडमिट कार्ड में गड़बड़ी हो तो यहां करें संपर्क 9 और 10 सितंबर की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड 4 सितंबर 2026 को जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार अपने लॉगिन विवरण से आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर एडमिट कार्ड और अंडरटेकिंग डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में समस्या या जानकारी में गलती होने पर NTA हेल्पडेस्क 011-40759000 पर संपर्क करें या ugcnet@nta.ac.in पर ईमेल करें।

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