प्रल्हाद जोशी: शिक्षकों की भूमिका पर क्या बोले शिक्षा मंत्री? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं को भी दी बधाई

82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिलने पर दी बधाई

केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किए गए 82 शिक्षकों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन शिक्षकों का समर्पण, नवाचार और उत्कृष्ट योगदान देशभर के अनगिनत छात्रों को बड़े सपने देखने और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित कर रहा है।



प्रल्हाद जोशी ने कहा, "राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुने गए 82 शिक्षकों को हार्दिक बधाई। अपने समर्पण, नवाचार और उत्कृष्ट योगदान के जरिए वे देशभर के अनगिनत छात्रों को बड़े सपने देखने और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं!"



