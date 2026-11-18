नीट साल में एक से ज्यादा बार कराने की मांग क्यों?

कुछ राज्यों का मानना है कि नीट यूजी का आयोजन साल में एक से अधिक बार होने से विद्यार्थियों को बेहतर अवसर मिल सकते हैं। फिलहाल एक ही परीक्षा में प्रदर्शन मेडिकल कॉलेज में दाखिले की संभावनाओं को काफी हद तक प्रभावित करता है।



इसके साथ ही राज्यों ने सुझाव दिया है कि मेडिकल प्रवेश में 12वीं बोर्ड परीक्षा के अंकों को भी कुछ वेटेज दिया जाए। इससे चयन प्रक्रिया में केवल एक प्रवेश परीक्षा के प्रदर्शन पर निर्भरता कम हो सकती है।



टास्क फोर्स से जुड़े एक सूत्र ने बताया, "कुछ राज्यों ने प्रस्ताव दिया है कि एक उच्च-दांव वाली परीक्षा के दबाव को कम करने के लिए नीट यूजी साल में एक से अधिक बार आयोजित की जानी चाहिए। यह सिफारिश भी की गई है कि कक्षा 12वीं को कुछ वेटेज दिया जाना चाहिए।" सूत्र के मुताबिक, पैनल ने अभी सभी राज्यों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनके सुझाव नहीं मांगे हैं।