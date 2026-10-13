टीएनटीईटी 2026: तमिलनाडु शिक्षक पात्रता परीक्षा परिणाम जारी, ऐसे डाउनलोड करें अंकपत्र और प्रमाणपत्र

तमिलनाडु शिक्षक भर्ती बोर्ड ने तमिलनाडु शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब आधिकारिक वेबसाइट trb.tn.gov.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। बोर्ड ने परिणाम के साथ अंतिम उत्तर कुंजी भी जारी की। इससे पहले अभ्यर्थियों को अस्थायी उत्तर कुंजी पर आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया गया था। प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा के बाद अंतिम उत्तर कुंजी तैयार की गई। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर ही अपने परिणाम की जांच करें और भविष्य के लिए उसकी प्रति सुरक्षित रखें।

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परिणाम कैसे डाउनलोड करें?

अभ्यर्थी कुछ आसान चरणों का पालन करके अपना परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं।

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट trb.tn.gov.in पर जाएं। इसके बाद मुख्य पृष्ठ पर टीएनटीईटी परिणाम 2026 या संबंधित परीक्षा सूचना का लिंक खोजें।

विज्ञापन विज्ञापन अपने प्रश्नपत्र के अनुसार परिणाम वाले लिंक पर क्लिक करें।

यदि मांगा जाए, तो आवश्यक प्रवेश विवरण भरें और जमा करें।

स्क्रीन पर परिणाम दिखाई देने के बाद उसे ध्यान से जांचें और डाउनलोड कर लें।

भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल के लिए इसकी प्रति सुरक्षित रखें।

परिणाम में उपलब्ध व्यक्तिगत और परीक्षा संबंधी विवरण में कोई गलती दिखाई देने पर बोर्ड के आधिकारिक निर्देशों का पालन करें।

तमिलनाडु शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का आयोजन चार और पांच जुलाई को किया गया था। परीक्षा उत्तर पत्रक पर निशान लगाने वाली प्रणाली यानी ओएमआर पद्धति से हुई। प्रश्नपत्र प्रथम चार जुलाई को आयोजित किया गया, जबकि प्रश्नपत्र द्वितीय पांच जुलाई को हुआ। परीक्षा दो अलग-अलग शिक्षण स्तरों के लिए आयोजित की गई थी। अभ्यर्थियों को अपने आवेदन और परीक्षा से संबंधित विवरण के अनुसार सही प्रश्नपत्र का परिणाम देखना चाहिए। परिणाम देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध संबंधित लिंक का इस्तेमाल करना होगा। किसी अन्य वेबसाइट पर दी गई जानकारी के बजाय बोर्ड की आधिकारिक सूचना को प्राथमिकता देना जरूरी है।

प्रश्नपत्र प्रथम और द्वितीय में क्या अंतर है?

तमिलनाडु शिक्षक पात्रता परीक्षा अलग-अलग कक्षाओं में पढ़ाने की योग्यता परखने के लिए आयोजित की जाती है। प्रश्नपत्र प्रथम कक्षा एक से पांच तक पढ़ाने वाले अभ्यर्थियों के लिए है। यह प्राथमिक स्तर के शिक्षकों और प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों से संबंधित है। वहीं, प्रश्नपत्र द्वितीय कक्षा छह से आठ तक पढ़ाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित है। यह बीटी सहायक शिक्षकों और मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापकों से संबंधित है। यह विशेष परीक्षा एक सितंबर 2025 से सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को ध्यान में रखकर आयोजित की गई थी। पात्रता की शर्तों के लिए संबंधित आधिकारिक अधिसूचना देखना जरूरी है।

परिणाम के बाद प्रमाणपत्र कब मिलेगा?

परीक्षा में सफल अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से अपनी पात्रता का प्रमाणपत्र या इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणपत्र डाउनलोड कर सकेंगे। बोर्ड की संक्षिप्त सूचना के अनुसार, योग्य अभ्यर्थियों को पांच दिनों के भीतर प्रमाणपत्र डाउनलोड करने की सुविधा मिलने की उम्मीद है। हालांकि, अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख और प्रक्रिया की पुष्टि के लिए वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर रखनी चाहिए। पुडुचेरी सरकार के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों के मामले में बोर्ड ने केवल परीक्षा के अंक जारी किए हैं। उनके शिक्षक पात्रता प्रमाणपत्र पुडुचेरी स्कूल शिक्षा विभाग सीधे जारी करेगा। इसलिए पुडुचेरी के अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्र से संबंधित आगे की प्रक्रिया के लिए विभाग के आधिकारिक निर्देशों का पालन करना चाहिए।