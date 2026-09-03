फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Education ›   NTA Begins IT and Network Audit at KVs, Navodaya Schools for 2027 Entrance Exams

परीक्षा 2027: सरकारी स्कूलों में बनेंगे एनटीए स्टैंडर्ड टेस्टिंग सेंटर, कैसे काम करेगा नया सिस्टम? जानें यहां

Thu, 03 Sep 2026 09:53 AM IST
शाहीन परवीन अमर उजाला, ब्यूरो
अमर उजाला, ब्यूरो Published by: शाहीन परवीन Updated Thu, 03 Sep 2026 09:53 AM IST
सार

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी 2027 की विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी में जुट गई है। इसके तहत इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक समेत अन्य परीक्षाओं के लिए संभावित टेस्टिंग सेंटरों में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क सुविधाओं का ऑडिट शुरू किया गया है।

विज्ञापन
NTA Begins IT and Network Audit at KVs, Navodaya Schools for 2027 Entrance Exams
सरकारी स्कूलों में बनेंगे एनटीए स्टैंडर्ड टेस्टिंग सेंटर 2027 परीक्षा - फोटो : AI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

वर्ष 2027 से पहली बार कंप्यूटर आधारित नीट यूजी समेत अन्य राष्ट्रीय दाखिला परीक्षाओं को फुलप्रूफ बनाने के लिए अब एनटीए स्टैंडर्ड टेस्टिंग सेंटर बनेंगे। एनटीए, अगले साल की कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं (सीबीटी) के लिए देशभर में पर्याप्त परीक्षा केंद्रों का नेटवर्क तैयार करेगा।

विज्ञापन


इसके लिए केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, पीएम-श्री स्कूल से लेकर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) से मदद मांगी है। इसमें, 15 सितंबर तक कुल चालू कंप्यूटर संख्या, कंप्यूटर लैब, प्राइवेसी स्क्रीन पार्टिशन, अतिरिक्त कंप्यूटर लगाने की क्षमता, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी, पावर बैकअप की व्यवस्था, सीसीटीवी व अन्य परीक्षा सुविधाएं, कंप्यूटर आधारित सेंटर बनाने के लिए उपलब्ध खाली अप्रयुक्त जगह की जानकारियां देनी होंगी।

विज्ञापन

सूत्रों ने बताया, वर्ष 2027 से नीट यूजी से लेकर जेईई मेन, सीयूईटी यूजी-पीजी, यूजीसी नेट समेत सभी राष्ट्रीय दाखिला परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित (सीबीटी) होंगी। हालांकि, एनटीए के पास फिलहाल, नीट यूजी को एक दिन या चार दिन तक शिफ्टों में 24 लाख छात्रों के लिए परीक्षा करवाने के लिए कंप्यूटर नहीं है। इसीलिए, अब एनटीए कंप्यूटर समेत सीबीटी परीक्षा के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट, सीसीटीवी समेत अन्य जरूरी इफ्रांस्ट्रक्चर का लेखा-जोखा (ऑडिट ) करवा रहा है। 

इससे 2027 की राष्ट्रीय परीक्षाओं का शेड्यूल जारी करने से पहले देशभर में पर्याप्त एनटीए स्टैंडर्ड टेस्टिंग सेंटर का नेटवर्क तैयार कर लेगा। स्कूलों और कॉलेजों से मिलने वाली जानकारियां फिर एनटीए के विभिन्न डिपार्टमेंट के नए सरकारी अफसर क्रॉसचैक भी करेंगे। हालांकि, 2026 की परीक्षा में करीब 90 फीसदी परीक्षा सरकारी शिक्षण संस्थानों में बने थे

छह मुख्य बिंदू समेत 30 जानकारियों का ऑडिटः

एनटीए स्टैंडर्ड टेस्टिंग सेंटर बनाने से पहले छह मुख्य बिंदुओं समेत 30 जानकारियों का ऑडिट हो रहा है। कॉलेज नाम, एआईसीटीई कार्यालय, आईडी, निकटतम रेलवे व बस स्टैंड से दूरी, पिनकोड व पूरा पता, जिला-राज्य नाम, प्रिंसिपल व डायरेक्टर की जानकारी, आईटी या कंप्यूटर लैब प्रभारी, कंप्यूटर हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर डिटेल, नेटवर्क केबल का प्रकार, सर्वर, यूपीएस की संख्या, क्षमता व बैंकअप, डीजल जनरेटर, एसी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, स्ट्रांग रूम, परीक्षा आयोजित करने की उपलब्धता, शनिवार, रविवार और राजपत्रित छुट्टियों में कॉलेज उपलब्ध है या नहीं, सेमेस्टर ब्रेक, पहली कंप्यूटर आधारित परीक्षा हुई या नहीं बताना होगा।

इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, प्रबंधन कॉलेज 15 तक देंगे रिपोर्ट

एआईसीटीई के सलाहकार दो डॉ. एनएच सिद्धलिंग स्वामी ने सभी इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, मैनेजमेंट कॉलेजों के कुलपतियों और डायरेक्टर को पत्र लिखा है। एनटीए कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के लिए देशभर में पर्याप्त परीक्षा केंद्र नेटवर्क तैयार कर रहा है। इसके लिए उपलब्ध कुल चालू कंप्यूटर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी, पावर बैकअप की व्यवस्था, सीसीटीवी व अन्य परीक्षा सुविधाएं, कंप्यूटर आधारित सेंटर बनाने के लिए उपलब्ध खाली अप्रयुक्त जगह की जानकारी देनी है। एआईसीटीई के दो अधिकारी रिपोर्ट तैयार करेंगे।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें शिक्षा समाचार आदि से संबंधित ब्रेकिंग अपडेट।

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed