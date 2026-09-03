एयूएनओ: पैनआईआईटी एल्युमनी एसोसिएशन बना मेंटरिंग पार्टनर, टॉपर्स को मिलेगा आईआईटी दिल्ली जाने का मौका

AUNO: देश के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को बेहतर मॅटरशिप और एक्सपीरिएंशियल लर्निंग से जोड़ने की दिशा में पैनआईआईटी एल्युमनी एसोसिएशन इंडिया अब अमर उजाला नेशनल ओलंपियाड का मेंटरिंग पार्टनर बन गया है। देश के 23 आईआईटी के एल्युमनी नेटवर्क को एक मंच से जोड़ने वाली इस संस्था के अनुबंध के तहत कक्षा 5 से 10 के नेशनल टॉपर्स को आईआईटी दिल्ली कैंपस की अनुभव यात्रा का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही विद्यार्थियों को टॉप आईआईटी एल्युमनी से मॅटरशिप लेने और उनके साथ विशेष इंटरएक्टिव सेशन में भाग लेने का मौका मिलेगा।

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