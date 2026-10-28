स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में फेलोशिप का मौका: 10 साल का अनुभव जरूरी, कब तक कर सकते हैं आवेदन? जानें प्रक्रिया

अंग्रेजी की समझ जरूरी

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लोकतंत्र, सार्वजनिक नीति, आर्थिक विकास और कानून के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए अवसर.

अंग्रेजी में पढ़ने, लिखने और बोलने की अच्छी समझ होना जरूरी.

पेशेवर अनुभव रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

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किसके लिए है प्रोग्राम

क्या मिलेगा प्रशिक्षण में

ऐसे करें आवेदन

कार्यक्रम की सभी कक्षाएं और अध्ययन सामग्री अंग्रेजी में होगी. इसलिए उम्मीदवारों को अंग्रेजी पढ़ने, लिखने और बोलने की अच्छी समझ होनी चाहिए. चयनित प्रतिभागियों को अपने काम और कार्यक्रम में शामिल होने की प्रेरणा पर दो मिनट का वीडियो जमा करना होगा. इसके अलावा, आवेदन के साथ अंग्रेजी में एक से तीन पृष्ठ का रिज्यूमे या सीवी देना होगा. इसमें कार्य अनुभव, शैक्षणिक योग्यता, पुरस्कार और प्रमुख उपलब्धियों की जानकारी शामिल होनी चाहिए. आवेदन के साथ उम्मीदवारों को दो से तीन संदर्भ देने होंगे. इनमें से कम से कम दो संदर्भ देने वालों के अनुशंसा पत्र अंतिम तिथि तक जमा करना अनिवार्य है. यह प्रोग्राम 18 जुलाई से छह अगस्त, 2027 तक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी परिसर में आयोजित होगा.मुद्दों पर चर्चा होगी. अलग-अलग देशों से आए प्रतिभागी अपने अनुभव साझा कर सकेंगे और अंतरराष्ट्रीय पेशेवर नेटवर्क का हिस्सा बन सकेंगे. इस प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रतिभागियों को अपने देश और कार्यक्षेत्र में बेहतर योगदान देने के लिए तैयार करना हैइसमें ऐसे पेशेवरों को प्राथमिकता दी जाती है, जो अपने क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम करते हुए नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहे हैं. उम्मीदवारों का लोकतंत्र, सार्वजनिक नीति, नागरिक समाज, आर्थिक विकास या कानून के शासन से जुड़े क्षेत्र में काम करना जरूरी है.कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को स्टैनफोर्ड के शिक्षकों और विशेषज्ञों से सीखने का अवसर मिलेगा. इसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और कानूनी सुधारों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी.इच्छुक उम्मीदवार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट cddrl.fsi.stanford.edu/content/dhsapply पर जाकर आवेदन प्रक्रिया और पात्रता संबंधी दिशा-निर्देश देख सकते हैं. आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करना होगा. आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 जनवरी, 2027 निर्धारित की गई है.