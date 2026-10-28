स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में फेलोशिप का मौका: 10 साल का अनुभव जरूरी, कब तक कर सकते हैं आवेदन? जानें प्रक्रिया
सुनंदा राव, कॅरिअर एक्सपर्ट Published by: शिवम तिवारी Updated Wed, 28 Oct 2026 10:44 AM IST
सार
Stanford University Fisher Family Summer Fellowship 2027: स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के फिशर फैमिली समर फेलोशिप कार्यक्रम 2027 के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तीन सप्ताह के इस प्रशिक्षण में लोकतंत्र, सुशासन, आर्थिक विकास और कानून के क्षेत्र में काम करने वाले अनुभवी पेशेवर हिस्सा ले सकेंगे। उम्मीदवारों के पास कम से कम दस साल का अनुभव होना चाहिए। आवेदन की अंतिम तारीख 12 जनवरी 2027 है। जानें उम्र, अंग्रेजी की योग्यता और आवेदन की पूरी प्रक्रिया।
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विस्तार
अगर आप लोकतंत्र, विकास या कानून के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और अपने अनुभव को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सीखने का अच्छा मौका है. यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑन डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट एंड द रूल ऑफ लॉ (सीडीडीआरएल) ने फिशर फैमिली समर फेलोशिप प्रोग्राम-2027 के लिए आवेदन मांगे हैं. यह तीन सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसमें अलग-अलग देशों के अनुभवी पेशेवर हिस्सा लेंगे. इस दौरान आपको लोकतंत्र, सुशासन, आर्थिक विकास और कानूनी सुधार जैसे विषयों को समझने और उनसे जुड़े अपने काम को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा. कानून के शासन से जुड़े क्षेत्र में काम करना जरूरी है. आवेदन के लिए कम से कम दस वर्ष का पेशेवर अनुभव होना चाहिए. उम्मीदवार की उम्र जुलाई 2027 में कार्यक्रम शुरू होने तक कम से कम 28 वर्ष होनी चाहिए.
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अंग्रेजी की समझ जरूरीकार्यक्रम की सभी कक्षाएं और अध्ययन सामग्री अंग्रेजी में होगी. इसलिए उम्मीदवारों को अंग्रेजी पढ़ने, लिखने और बोलने की अच्छी समझ होनी चाहिए. चयनित प्रतिभागियों को अपने काम और कार्यक्रम में शामिल होने की प्रेरणा पर दो मिनट का वीडियो जमा करना होगा. इसके अलावा, आवेदन के साथ अंग्रेजी में एक से तीन पृष्ठ का रिज्यूमे या सीवी देना होगा. इसमें कार्य अनुभव, शैक्षणिक योग्यता, पुरस्कार और प्रमुख उपलब्धियों की जानकारी शामिल होनी चाहिए. आवेदन के साथ उम्मीदवारों को दो से तीन संदर्भ देने होंगे. इनमें से कम से कम दो संदर्भ देने वालों के अनुशंसा पत्र अंतिम तिथि तक जमा करना अनिवार्य है. यह प्रोग्राम 18 जुलाई से छह अगस्त, 2027 तक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी परिसर में आयोजित होगा.
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- लोकतंत्र, सार्वजनिक नीति, आर्थिक विकास और कानून के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए अवसर.
- अंग्रेजी में पढ़ने, लिखने और बोलने की अच्छी समझ होना जरूरी.
- पेशेवर अनुभव रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.
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