सीबीएसई: क्या है विज्ञान प्रदर्शनी? छठी से 11वीं तक के छात्रों को मिलेगा सीखने का मौका, 14 नवंबर तक करें आवेदन
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Wed, 28 Oct 2026 09:54 AM IST
सार
सीबीएसई ने विज्ञान प्रदर्शनी 2026-27 की घोषणा कर दी है। इसमें कक्षा 6 से 8 और कक्षा 9 से 11 तक के विद्यार्थी हिस्सा ले सकेंगे। स्कूलों के पास पंजीकरण के लिए 14 नवंबर 2026 तक का समय है। प्रत्येक स्कूल अधिकतम दो टीमें भेज सकता है। पंजीकरण शुल्क 3,000 रुपये है। जानें प्रदर्शनी की तारीखें, पात्रता, टीम बनाने के नियम और प्रोजेक्ट से जुड़ी जरूरी बातें।
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विस्तार
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने विज्ञान प्रदर्शनी 2026-27 की घोषणा कर दी है। इस प्रदर्शनी में कक्षा 6 से 8 और कक्षा 9 से 11 तक के विद्यार्थी हिस्सा ले सकेंगे। इसका मकसद बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना और उन्हें नए विचारों पर काम करने का मौका देना है। इसमें विद्यार्थी अपने विचारों को मॉडल या प्रोजेक्ट के रूप में पेश कर सकते हैं। इससे उन्हें किताबों में पढ़ी बातों को असल जिंदगी से जोड़कर समझने का अवसर मिलेगा। स्कूलों को तय समय के भीतर अपनी टीमों का पंजीकरण कराना होगा।
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कब तक कर सकते हैं पंजीकरण?सीबीएसई की विज्ञान प्रदर्शनी के लिए स्कूल 14 नवंबर 2026 तक पंजीकरण करा सकते हैं। दी गई जानकारी के मुताबिक, पंजीकरण की प्रक्रिया 27 अक्टूबर 2026 से शुरू हुई है। इच्छुक स्कूलों को सीबीएसई के शैक्षणिक पोर्टल पर उपलब्ध आधिकारिक सूचना और निर्देश देखने चाहिए। पंजीकरण करते समय टीम और प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी सही भरना जरूरी है। अंतिम तारीख के बाद आवेदन स्वीकार होगा या नहीं, इसकी पुष्टि आधिकारिक निर्देशों से ही करनी चाहिए। इसलिए स्कूलों को सलाह दी जाती है कि वे आखिरी दिन का इंतजार करने के बजाय समय रहते पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर लें।
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कौन-कौन विद्यार्थी ले सकते हैं हिस्सा?इस प्रदर्शनी में सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों के विद्यार्थी हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिए दो श्रेणियां बनाई गई हैं। पहली श्रेणी कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए है, जबकि दूसरी श्रेणी कक्षा 9 से 11 तक के विद्यार्थियों के लिए रखी गई है। एक टीम में एक ही श्रेणी के अधिकतम दो विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। उनके साथ एक विज्ञान शिक्षक मार्गदर्शक के तौर पर रहेंगे। हर स्कूल अधिकतम दो टीमों का पंजीकरण करा सकता है। इससे विद्यार्थियों को मिलकर काम करने, अपने विचार समझाने और विज्ञान से जुड़ी समस्याओं के हल खोजने का अनुभव मिल सकता है।
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