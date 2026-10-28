आईआईएम कैट 2026: चार नवंबर को आएगा एडमिट कार्ड, 29 नवंबर को होगी परीक्षा; ऐसे करें डाउनलोड
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Wed, 28 Oct 2026 08:10 AM IST
सार
आईआईएम कैट 2026 की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 4 नवंबर को जारी किया जाएगा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाकर अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। कैट परीक्षा 29 नवंबर को तीन पालियों में होगी। परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग टाइम और जरूरी निर्देश एडमिट कार्ड पर दिए जाएंगे। परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र साथ ले जाना अनिवार्य है।
विज्ञापन
विस्तार
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आईआईएम) इंदौर ने कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कैट 2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए जरूरी जानकारी दी है। संस्थान के मुताबिक, परीक्षा का एडमिट कार्ड 4 नवंबर को जारी किया जाएगा। उम्मीदवार प्रवेश पत्र जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपनी रजिस्टर्ड यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें, ताकि परीक्षा के दिन किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
विज्ञापन
विज्ञापन
IIM CAT Exam Date 2026: परीक्षा कब होगी?आईआईएम कैट 2026 की परीक्षा 29 नवंबर को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा कंप्यूटर पर होगी और इसे तीन पालियों में कराया जाएगा। पहली पाली सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक चलेगी। दूसरी पाली दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक होगी। वहीं, तीसरी पाली शाम 4:30 बजे से 6:30 बजे तक निर्धारित है। उम्मीदवारों को उनकी परीक्षा की पाली की जानकारी एडमिट कार्ड पर मिलेगी। इसलिए प्रवेश पत्र जारी होने के बाद उसमें दिए गए समय और परीक्षा केंद्र की जानकारी जरूर देख लें। परीक्षा के दिन तय समय पर केंद्र पहुंचना जरूरी होगा।
विज्ञापन
CAT Admit Card Download: कैसे डाउनलोड करें प्रवेश पत्र?उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान तरीकों से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाएं। इसके बाद वेबसाइट के मुख्य पेज पर कैट 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने वाले लिंक पर क्लिक करें। अब अपनी रजिस्टर्ड यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे ध्यान से जांचें और डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर या मोबाइल में सुरक्षित रख लें। जरूरत पड़ने पर इसका प्रिंट भी निकाल लें। प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त कॉपी रखना भी उपयोगी हो सकता है।
विज्ञापन
कमेंट
कमेंट X