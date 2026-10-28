आईआईएम कैट 2026: चार नवंबर को आएगा एडमिट कार्ड, 29 नवंबर को होगी परीक्षा; ऐसे करें डाउनलोड

IIM CAT Exam Date 2026: परीक्षा कब होगी?

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CAT Admit Card Download: कैसे डाउनलोड करें प्रवेश पत्र?

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CAT 2026 Hall Ticket: एडमिट कार्ड में क्या जांचें?

CAT Exam Guidelines: परीक्षा के दिन क्या ले जाएं?

आईआईएम कैट 2026 की परीक्षा 29 नवंबर को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा कंप्यूटर पर होगी और इसे तीन पालियों में कराया जाएगा। पहली पाली सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक चलेगी। दूसरी पाली दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक होगी। वहीं, तीसरी पाली शाम 4:30 बजे से 6:30 बजे तक निर्धारित है। उम्मीदवारों को उनकी परीक्षा की पाली की जानकारी एडमिट कार्ड पर मिलेगी। इसलिए प्रवेश पत्र जारी होने के बाद उसमें दिए गए समय और परीक्षा केंद्र की जानकारी जरूर देख लें। परीक्षा के दिन तय समय पर केंद्र पहुंचना जरूरी होगा।उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान तरीकों से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाएं। इसके बाद वेबसाइट के मुख्य पेज पर कैट 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने वाले लिंक पर क्लिक करें। अब अपनी रजिस्टर्ड यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे ध्यान से जांचें और डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर या मोबाइल में सुरक्षित रख लें। जरूरत पड़ने पर इसका प्रिंट भी निकाल लें। प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त कॉपी रखना भी उपयोगी हो सकता है।एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को उस पर लिखी सभी जरूरी जानकारियां ध्यान से देखनी चाहिए। इसमें परीक्षा की पाली, रिपोर्टिंग का समय और परीक्षा केंद्र का पता शामिल है। उम्मीदवार यह भी सुनिश्चित करें कि प्रवेश पत्र पर दी गई जानकारी सही हो। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले उसके पते को अच्छी तरह देख लें, ताकि रास्ता खोजने में देरी न हो। परीक्षा से जुड़े जरूरी निर्देशों को भी ध्यान से पढ़ें और उनका पालन करें। यदि एडमिट कार्ड में कोई गलती दिखाई देती है, तो समय रहते संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना बेहतर होगा।कैट 2026 की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड साथ ले जाना जरूरी है। इसके बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए परीक्षा वाले दिन प्रवेश पत्र ले जाना न भूलें। दी गई जानकारी के अनुसार, उम्मीदवारों को अपने साथ आधार कार्ड की छायाप्रति और पासपोर्ट आकार की तस्वीर भी रखनी चाहिए। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज एक जगह रख लें। साथ ही एडमिट कार्ड पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। उम्मीदवारों को सलाह है कि परीक्षा से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी देख लें, ताकि किसी बदलाव या नए निर्देश की जानकारी मिल सके।