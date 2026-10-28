जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप: रिसर्च स्कॉलर्स के लिए मौका, हर महीने मिलेंगे एक लाख रुपये, कौन कर सकता है आवेदन?

रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ने और नए विषयों पर काम करने की इच्छा रखने वाले स्कॉलर्स के लिए जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप एक अवसर है। यह फेलोशिप जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड की ओर से दी जाती है। इसके तहत विज्ञान, मानविकी और अन्य विषयों में शोध करने वाले उम्मीदवारों को सहायता मिलती है। इस फेलोशिप का उद्देश्य नई रिसर्च, उन्नत तकनीकी अध्ययन और भारत से जुड़े समकालीन मुद्दों पर गहन अध्ययन को प्रोत्साहित करना है। इसके जरिए स्कॉलर्स अपने रचनात्मक प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं और अपने चुने हुए क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाश सकते हैं।

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