यूपी: स्पेशल टीईटी के लिए आज से आवेदन शुरू, इस दिन तक मौका; जानें पात्रता, जरूरी दस्तावेज समेत पूरी प्रक्रिया

आवेदन से पहले ओटीआर करना होगा

विशेष टीईटी के लिए आवेदन प्रक्रिया वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर से शुरू होगी। अभ्यर्थियों को सबसे पहले आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना ओटीआर पूरा करना होगा। इसके बाद प्राप्त लॉगिन विवरण के माध्यम से परीक्षा के लिए आवेदन किया जा सकेगा।



फॉर्म भरते समय अभ्यर्थियों को अपना नाम, पता, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता और परीक्षा से जुड़े अन्य विकल्प सावधानी से भरने होंगे। आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारियों को मूल दस्तावेजों से मिलाकर जांच लेना जरूरी है। आधिकारिक आवेदन मैनुअल के अनुसार अंतिम सबमिशन के बाद आवेदन में बदलाव की अनुमति नहीं होगी।