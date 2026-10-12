राजस्थान नीट यूजी काउंसलिंग: तीसरे चरण में एमबीबीएस और बीडीएस की 2,529 सीटें आवंटित, ऐसे चेक करें आवंटन पत्र

राजस्थान नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के तीसरे चरण का अस्थायी सीट आवंटन परिणाम जारी कर दिया गया है। एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक अभ्यर्थी अब अपना आवंटन परिणाम देख सकते हैं। इस चरण में कुल 2,529 सीटें आवंटित की गई हैं। इनमें एमबीबीएस की 2,057 सीटें और बीडीएस की 472 सीटें शामिल हैं। यह परिणाम राजस्थान नीट यूजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा प्रवेश तथा काउंसलिंग बोर्ड के अध्यक्ष कार्यालय की ओर से जारी किया गया है। यह कार्यालय जयपुर स्थित एसएमएस मेडिकल कॉलेज में है। अभ्यर्थियों को आगे की प्रक्रिया के लिए आवंटन पत्र में दिए गए निर्देश ध्यान से पढ़ने चाहिए।

परिणाम कहां और कैसे देखें?

अभ्यर्थी राजस्थान नीट यूजी काउंसलिंग की आधिकारिक वेबसाइट ug.neetrajasthan.com पर जाकर अपना सीट आवंटन परिणाम देख सकते हैं।

विज्ञापन इसके लिए सबसे पहले वेबसाइट खोलें और मुख्य पृष्ठ पर तीसरे चरण के सीट आवंटन परिणाम से संबंधित कड़ी तलाशें।

इसके बाद, जहां जरूरी हो, अपना पंजीकरण विवरण भरकर प्रवेश करें।

परिणाम खुलने पर आवंटित महाविद्यालय और पाठ्यक्रम की जानकारी जांचें।

इसके बाद आवंटन पत्र डाउनलोड करके उसकी प्रति सुरक्षित रख लें।

अभ्यर्थियों को अपने नाम, अन्य व्यक्तिगत विवरण, आवंटित संस्थान और पाठ्यक्रम की जानकारी सावधानी से जांचनी चाहिए।

विज्ञापन विज्ञापन किसी भी गलती या अंतर की स्थिति में आधिकारिक निर्देशों के अनुसार संबंधित काउंसलिंग प्राधिकरण से संपर्क करना उचित होगा।

प्रवेश की अंतिम तारीख क्या है?

काउंसलिंग कार्यक्रम के अनुसार, तीसरे चरण में सीट पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन और आवंटित संस्थान में रिपोर्टिंग तथा प्रवेश की प्रक्रिया 11 से 15 अक्तूबर 2026 तक निर्धारित है। उम्मीदवारों को इस अवधि के भीतर जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। इसमें लागू नियमों के अनुसार शुल्क जमा करना और निर्धारित संस्थान में उपस्थित होना शामिल है। अभ्यर्थियों को अपने आवंटन पत्र में दी गई रिपोर्टिंग संबंधी जानकारी ध्यान से पढ़नी चाहिए। निर्धारित समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं करने से प्रवेश प्रभावित हो सकता है। इसलिए अंतिम दिन का इंतजार करने के बजाय सभी दस्तावेज और शुल्क संबंधी तैयारियां पहले से कर लेना बेहतर रहेगा।

सीटों का आवंटन किन आधारों पर हुआ?

राजस्थान नीट यूजी काउंसलिंग में सीट आवंटन कई बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इनमें अभ्यर्थी की नीट यूजी परीक्षा में प्राप्त रैंक और योग्यता, श्रेणी, लागू आरक्षण नियम, महाविद्यालयों के लिए भरी गई प्राथमिकताएं और उपलब्ध सीटें शामिल हैं। इन आधारों पर तय होता है कि किसी अभ्यर्थी को कौन-सा पाठ्यक्रम और संस्थान आवंटित किया जाएगा। हालांकि, अस्थायी आवंटन मिलने का अर्थ अंतिम प्रवेश की पुष्टि होना नहीं है। उम्मीदवारों को निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी। साथ ही, दस्तावेजों की जांच और प्रवेश से जुड़ी सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करना अनिवार्य है। अंतिम स्थिति काउंसलिंग प्राधिकरण की जांच और लागू नियमों पर निर्भर करेगी।

कौन-से दस्तावेज तैयार रखें?

अभ्यर्थियों को आवंटन पत्र और आधिकारिक काउंसलिंग निर्देशों में बताई गई दस्तावेजों की सूची के अनुसार तैयारी करनी चाहिए। इसमें नीट यूजी से जुड़े अभिलेख, सीट आवंटन पत्र, पहचान प्रमाण, शैक्षणिक प्रमाणपत्र और जरूरत के अनुसार श्रेणी या आरक्षण प्रमाणपत्र शामिल हो सकते हैं। सभी दस्तावेजों की जानकारी और वैधता जांच लेना जरूरी है। उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क भुगतान की प्रक्रिया भी समझ लेनी चाहिए और तय समय के भीतर आवंटित संस्थान में रिपोर्ट करना चाहिए। प्रवेश से संबंधित नवीनतम सूचना, किसी बदलाव और रिपोर्टिंग के निर्देशों के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट ug.neetrajasthan.com पर जारी सूचनाओं पर भरोसा करें। इससे प्रक्रिया पूरी करने में होने वाली संभावित परेशानियों से बचने में मदद मिलेगी।