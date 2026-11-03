एशिया की टॉप यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी: भारत में आईआईटी दिल्ली टॉप पर, दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन सा संस्थान?

एशिया की यूनिवर्सिटी की नई रैंकिंग में भारत की मौजूदगी पहले से मजबूत हुई है। 'क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग: एशिया 2027' में भारत के कुल 325 उच्च शिक्षण संस्थानों को जगह मिली है। इनमें 34 संस्थान पहली बार इस सूची में शामिल हुए हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत एशिया में सबसे अधिक यूनिवर्सिटी वाले देशों और शिक्षा प्रणालियों में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। इस मामले में केवल चीन भारत से आगे है।

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आईआईटी दिल्ली देश की नंबर एक यूनिवर्सिटी, लेकिन रैंकिंग में कितनी गिरावट?

क्यूएस की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, इस साल की रैंकिंग में 26 उच्च शिक्षा प्रणालियों के कुल 1,722 विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं। हालांकि, भारत के लिए तस्वीर पूरी तरह सकारात्मक नहीं है। देश की यूनिवर्सिटी की संख्या बढ़ने के बावजूद शीर्ष संस्थानों की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है। भारत के छह सबसे बेहतर रैंक वाले संस्थानों की स्थिति इस बार पिछले साल के मुकाबले कमजोर हुई है।

क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (आईआईटी दिल्ली) देश का सबसे बेहतर रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। हालांकि, इसकी एशियाई रैंकिंग में गिरावट आई है। आईआईटी दिल्ली पिछले साल एशिया में 59वें स्थान पर था, लेकिन इस बार 66वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत के अन्य प्रमुख संस्थानों की स्थिति भी इस प्रकार है:

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भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बंगलूरू को 79वीं रैंक मिली है। पिछले साल यह 64वें स्थान पर था।

को 79वीं रैंक मिली है। पिछले साल यह 64वें स्थान पर था। आईआईटी बॉम्बे 83वें स्थान पर है। पिछले साल इसकी रैंक 71 थी।

83वें स्थान पर है। पिछले साल इसकी रैंक 71 थी। आईआईटी मद्रास को 85वां स्थान मिला है। पिछले साल यह 70वें स्थान पर था।

को 85वां स्थान मिला है। पिछले साल यह 70वें स्थान पर था। आईआईटी खड़गपुर 90वें स्थान पर है। पिछले साल इसकी रैंक 77 थी।

90वें स्थान पर है। पिछले साल इसकी रैंक 77 थी। आईआईटी कानपुर को 97वीं रैंक मिली है। पिछले साल यह 77वें स्थान पर था।

इस तरह भारत के सभी छह शीर्ष संस्थानों की रैंकिंग में गिरावट आई है।

किन भारतीय यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में सुधार हुआ?

जहां देश के शीर्ष छह संस्थानों की रैंकिंग नीचे आई है, वहीं कुछ अन्य विश्वविद्यालयों ने बेहतर प्रदर्शन किया है।

चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 109 से सुधरकर 104 हो गई है।

लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने भी अच्छी बढ़त दर्ज की है। इसकी रैंकिंग 187 से सुधरकर 154 हो गई है।

दिल्ली विश्वविद्यालय की रैंकिंग में गिरावट आई है। पिछले साल 95वें स्थान पर रहने वाला यह विश्वविद्यालय इस बार 106वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही यह एशिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों की सूची से बाहर हो गया है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) को इस बार 128वीं रैंक मिली है। पिछले साल यह 130वें स्थान पर था।

भारत के प्रमुख विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में कितना बदलाव हुआ?

नीचे दी गई तालिका में क्यूएस एशिया रैंकिंग 2027 और पिछले साल की रैंकिंग की तुलना की गई है।

भारतीय संस्थान 2027 की रैंक 2026 की रैंक आईआईटी दिल्ली 66 59 आईआईएससी बंगलूरू 79 64 आईआईटी बॉम्बे 83 71 आईआईटी मद्रास 85 70 आईआईटी खड़गपुर 90 77 आईआईटी कानपुर 97 77 चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 104 109 दिल्ली विश्वविद्यालय 106 95 जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय 128 130 लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 154 187

भारत की कितनी यूनिवर्सिटी एशिया के शीर्ष 200 में शामिल?

भारत की यूनिवर्सिटी की कुल संख्या बढ़ने के साथ शीर्ष 200 में भी देश की मौजूदगी मजबूत हुई है। क्यूएस की रिपोर्ट के अनुसार:

2027 की रैंकिंग में भारत के 21 विश्वविद्यालय एशिया के शीर्ष 200 में शामिल हैं।

2026 की रैंकिंग में यह संख्या 20 थी।

2018 में भारत के 17 विश्वविद्यालय इस सूची में शामिल थे।

रिपोर्ट के मुताबिक, रैंकिंग में शामिल भारत के 71 प्रतिशत संस्थानों की स्थिति नीचे आई है। वहीं, 18 प्रतिशत संस्थानों ने सुधार किया है और 11 प्रतिशत की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

एशिया की नंबर एक यूनिवर्सिटी कौन बनी?

एशिया की शीर्ष यूनिवर्सिटी की सूची में इस बार भी हांगकांग विश्वविद्यालय पहले स्थान पर है। इसने लगातार दूसरे साल अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। शीर्ष पांच संस्थानों में मुख्यभूमि चीन और हांगकांग के विश्वविद्यालयों का दबदबा देखने को मिला है। एशिया के शीर्ष पांच विश्वविद्यालय इस प्रकार हैं:

हांगकांग विश्वविद्यालय पेकिंग विश्वविद्यालय सिंघुआ विश्वविद्यालय सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग

सिंघुआ विश्वविद्यालय ने इस बार बड़ी छलांग लगाई है। पिछले साल यह नौवें स्थान पर था, लेकिन 2027 की रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही चीन के दो विश्वविद्यालय एशिया के शीर्ष तीन संस्थानों में शामिल हो गए हैं।