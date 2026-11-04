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कैट 2026: आज किसी भी वक्त जारी हो सकता है एडमिट कार्ड, डाउनलोड करने के लिए तैयार रखें ये डिटेल्स

Wed, 04 Nov 2026 11:17 AM IST
शिवम तिवारी एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Wed, 04 Nov 2026 11:17 AM IST
सार

कैट 2026 परीक्षा का एडमिट कार्ड आज 4 नवंबर को किसी भी वक्त जारी हो सकता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर इसे आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर उपलब्ध कराएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार यूजर आईडी और पासवर्ड से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे। 29 नवंबर को होने वाली परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड पर दी गई सभी जरूरी जानकारियां जरूर जांच लें।
 

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CAT Admit Card 2026 IIM Indore May Release Hall Ticket Today Check Login Details and Download Steps
CAT Admit Card 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कैट 2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आईआईएम), इंदौर आज यानी 4 नवंबर 2026 को परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर सकता है। उम्मीदवारों को इसका इंतजार है। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद इसे आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाकर डाउनलोड किया जा सकेगा। इसके लिए उम्मीदवारों को अपने लॉगिन विवरण की जरूरत होगी। फिलहाल एडमिट कार्ड जारी होने का तय समय घोषित नहीं किया गया है। ऐसे में उम्मीदवारों को वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है।

कैट 2026 परीक्षा का आयोजन 29 नवंबर 2026 को किया जाएगा। यह देश के प्रमुख प्रबंधन संस्थानों में एमबीए और दूसरे प्रबंधन पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा है। इसका आयोजन आईआईएम इंदौर कर रहा है। परीक्षा तीन सत्रों में होगी। उम्मीदवारों को किस सत्र में परीक्षा देनी है, इसकी जानकारी उनके एडमिट कार्ड पर दी जाएगी। परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग समय और जरूरी निर्देश भी हॉल टिकट पर मिलेंगे। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह है कि एडमिट कार्ड जारी होते ही उसे डाउनलोड कर लें और परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारियां ध्यान से पढ़ें।

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डाउनलोड करने के लिए क्या चाहिए?

कैट 2026 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड तैयार रखना होगा। ये वही लॉगिन विवरण हैं, जिनका इस्तेमाल आवेदन के समय किया गया था। वेबसाइट पर उम्मीदवार लॉगिन का लिंक सक्रिय होने के बाद इन जानकारियों को दर्ज करके अपना हॉल टिकट देख सकेंगे। वेबसाइट पर एक साथ अधिक लोगों के आने से परेशानी हो सकती है। इसलिए उम्मीदवार पहले से अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड जांच लें। अगर पासवर्ड याद नहीं है, तो आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध पासवर्ड वापस पाने के विकल्प की मदद ले सकते हैं।

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कैसे डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड?

  • एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार इन आसान चरणों का पालन कर सकते हैं:
  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाएं।
  • होम पेज पर उम्मीदवार लॉगिन के लिंक पर क्लिक करें।
  • अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।
  • लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड करने वाले लिंक पर जाएं।
  • स्क्रीन पर अपना एडमिट कार्ड देखें और पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लें।
  • भविष्य के लिए इसकी एक साफ प्रिंट कॉपी निकालकर रख लें।
  • एडमिट कार्ड में क्या जांचना जरूरी है?


एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार उसमें दी गई सभी जानकारियां ध्यान से जांच लें। इसमें नाम, रोल नंबर, परीक्षा का नाम, फोटो और हस्ताक्षर के साथ परीक्षा केंद्र का नाम और पूरा पता होना चाहिए। इसके अलावा रिपोर्टिंग समय, परीक्षा का सत्र, परीक्षा की अवधि और जरूरी निर्देश भी देख लें। अगर नाम, फोटो या किसी दूसरी जानकारी में गलती दिखाई देती है, तो तुरंत परीक्षा से जुड़े अधिकारियों से संपर्क करें। परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड की प्रिंट कॉपी और एक वैध सरकारी फोटो पहचान पत्र साथ लेकर जाना जरूरी होगा। इनमें से किसी दस्तावेज के बिना केंद्र पर प्रवेश में परेशानी हो सकती है।

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