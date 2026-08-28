पीएम-यशस्वी स्कॉलरशिप 2026: विद्यार्थी छात्रवृत्ति और अन्य शैक्षणिक सहायता का उठा सकते हैं लाभ; जानें सबकुछ

चयन के मानदंड

इस योजना के तहत विद्यार्थियों का चयन निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने तथा उनकी शैक्षणिक योग्यता और मेरिट के आधार पर किया जाएगा। कक्षा नौवीं और दसवीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अधिकतम रुपये 75,000 प्रतिवर्ष तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी, जबकि कक्षा 11वीं और बारहवीं के विद्यार्थियों को अधिकतम रुपये 1,25,000 प्रतिवर्ष तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस राशि का उपयोग विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस, अध्ययन सामग्री तथा स्कूल से संबंधित अन्य आवश्यक खर्चों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।

आवश्यक दस्तावेज

आवेदन के साथ पिछली योग्यता परीक्षा की अंकतालिका एवं प्रमाण-पत्र सहित शैक्षणिक अभिलेख, छात्र के बैंक खाते की जानकारी, आधार कार्ड/नामांकन पहचान संख्या, जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो), दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो) तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

ऐसे करें आवेदन

आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2026 निर्धारित है। आवेदक आधिकारिक वेबसाइट scholarships.gov.in/home पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले ‘अभी आवेदन करें’ पर क्लिक कर पंजीकरण करें। पहले से पंजीकृत छात्र मोबाइल नंबर या ई-मेल से लॉगिन करें। इसके बाद ओटीआर, ई-केवाईसी और फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करें। सभी जरूरी जानकारी भरने के बाद ‘छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करें’ पर क्लिक कर फॉर्म जमा करें।