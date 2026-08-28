नीट यूजी काउंसलिंग 2026: एमसीसी ने जारी किया राउंड-2 का शेड्यूल, अगले हफ्ते से करें आवेदन; नोट करें तिथियां

NEET UG Counselling 2026: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने NEET UG काउंसलिंग 2026 के दूसरे चरण का शेड्यूल जारी कर दिया है। काउंसलिंग में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर पूरा कार्यक्रम देख सकते हैं।

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नोट करें अहम तिथियां

जारी शेड्यूल के अनुसार, दूसरे चरण के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 3 सितंबर 2026 से शुरू होगी और 8 सितंबर 2026 को समाप्त हो जाएगी। उम्मीदवार 8 सितंबर को शाम 6 बजे तक काउंसलिंग शुल्क का भुगतान कर सकेंगे।

नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के राउंड-2 में उम्मीदवार 3 सितंबर से 9 सितंबर 2026 तक अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स भर सकेंगे। विकल्प लॉक करने की सुविधा 8 सितंबर शाम 4 बजे से 9 सितंबर सुबह 10 बजे तक उपलब्ध रहेगी।

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इसके बाद 9 से 10 सितंबर तक सीट आवंटन की प्रक्रिया होगी और 11 सितंबर 2026 को राउंड-2 सीट आवंटन का परिणाम जारी किया जाएगा। सीट मिलने वाले उम्मीदवार 12 से 18 सितंबर तक संबंधित संस्थान में रिपोर्ट कर सकेंगे। इसके बाद संस्थान 19 सितंबर को दाखिला लेने वाले उम्मीदवारों के विवरण का सत्यापन करेंगे।