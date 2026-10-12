एनएलएसआईयू बंगलूरू : बीए, एलएलबी, लोक नीति या पीएचडी… किस कोर्स में लेना है दाखिला? नवंबर से शुरू होंगे आवेदन
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Mon, 12 Oct 2026 10:49 AM IST
सार
बंगलूरू स्थित राष्ट्रीय विधि विद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2027-28 में प्रवेश के लिए एनएलएसएटी 2027 की परीक्षा तारीख घोषित कर दी है। परीक्षा 25 अप्रैल 2027 को देशभर के निर्धारित केंद्रों पर होगी। बीए ऑनर्स, तीन वर्षीय एलएलबी ऑनर्स, लोक नीति में स्नातकोत्तर और पीएचडी पाठ्यक्रमों के आवेदन नवंबर 2026 में शुरू होने की संभावना है। नया शैक्षणिक सत्र एक जुलाई 2027 से शुरू होगा।
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विस्तार
बंगलूरू स्थित राष्ट्रीय विधि विद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2027-28 में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय विधि विद्यालय प्रवेश परीक्षा यानी एनएलएसएटी 2027 का कार्यक्रम घोषित किया है। विश्वविद्यालय की ओर से 9 अक्टूबर को जारी सूचना के अनुसार, प्रवेश परीक्षा 25 अप्रैल 2027, रविवार को देशभर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के माध्यम से स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले संबंधित पाठ्यक्रम की पात्रता और प्रवेश नियमों की जानकारी जुटा लेनी चाहिए। विश्वविद्यालय के अनुसार, चयनित अभ्यर्थियों का नया शैक्षणिक सत्र एक जुलाई 2027 से शुरू होगा।
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आवेदन कब और कहां से होंगे?एनएलएसएटी 2027 के लिए आवेदन पत्र नवंबर 2026 में विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट nls.ac.in पर जारी होने की संभावना है। अभ्यर्थियों को वेबसाइट के प्रवेश वाले भाग में जाकर संबंधित पाठ्यक्रम की सूचना देखनी होगी। आवेदन पत्र उपलब्ध होने के बाद उम्मीदवार निर्धारित निर्देशों के अनुसार पंजीकरण और आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तारीख, शुल्क, जरूरी दस्तावेज और पात्रता से जुड़ी विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की आधिकारिक सूचना में दी जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहें और आवेदन करने से पहले अपने चुने हुए पाठ्यक्रम की शर्तें ध्यान से पढ़ लें।
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किन पाठ्यक्रमों में मिलेगा प्रवेश?राष्ट्रीय विधि विद्यालय एनएलएसएटी 2027 के माध्यम से चार तरह के पाठ्यक्रमों में प्रवेश देगा। इनमें बीए ऑनर्स, तीन वर्षीय एलएलबी ऑनर्स, लोक नीति में स्नातकोत्तर कार्यक्रम और पीएचडी शामिल हैं। इन पाठ्यक्रमों में मानविकी, कानून, सार्वजनिक नीति और शोध में रुचि रखने वाले विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। हालांकि, प्रत्येक पाठ्यक्रम की शैक्षणिक योग्यता और प्रवेश की शर्तें अलग हो सकती हैं। इसलिए उम्मीदवारों को केवल परीक्षा की तारीख देखकर आवेदन की तैयारी नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने चुने हुए पाठ्यक्रम की विस्तृत प्रवेश सूचना भी पढ़नी चाहिए। इससे उन्हें आवेदन से पहले अपनी पात्रता समझने में मदद मिलेगी।
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