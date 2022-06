{"_id":"62b1c6d5866b987ec30a761b","slug":"niper-jee-2022-result-declared-at-niperhyd-ac-in-know-steps-to-download-scorecard","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"NIPER JEE 2022 Result: नाइपर जेईई का परिणाम जारी, ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड ","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

NIPER JEE 2022 Result Declared: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (NIPER), हैदराबाद ने एनआईपीईआर यानी नाइपर संयुक्त प्रवेश परीक्षा (NIPER JEE) 2022 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। नाइपर संयुक्त प्रवेश परीक्षा - स्नातकोत्तर के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, हैदराबाद की आधिकारिक वेबसाइट niperhyd.ac.in पर अपना परिणाम देख सकते हैं।



12 जून को आयोजित हुई थी प्रवेश परीक्षा

परीक्षा 12 जून को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) के रूप में आयोजित की गई थी। स्कोरकार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र विवरण, रिपोर्टिंग समय आदि का विवरण होता है। यह परीक्षा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (NIPER), संयुक्त प्रवेश परीक्षा में भाग लेने वाले संस्थानों में पीएचडी के लिए 180 सीटों तथा फार्मेसी में मास्टर डिग्री कार्यक्रमों में 968 सीटों पर छात्रों को प्रवेश देने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी।

NIPER JEE 2022 Result: ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड चरण 1: एनआईपीईआर यानी नाइपर के आधिकारिक वेबपेज niperhyd.ac.in पर जाएं।

चरण 2: होम पेज पर 'नाइपर जेईई 2022 परिणाम: मास्टर्स रैंक कार्ड डाउनलोड करें' लिंक पर क्लिक करें।

चरण 3: इसके बाद आपको एक नई विंडो दिखाई देगी।

चरण 4: अपनी साख भरें और 'मास्टर्स रैंक कार्ड डाउनलोड करें' विकल्प पर क्लिक करने के बाद 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।

चरण 5: परिणाम स्क्रीन पर दिखाया जाएगा।

चरण 6: दस्तावेज डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंट आउट सहेजें।

क्या है नाइपर जेईई (NIPER JEE)?

एनआईपीईआर यानी नाइपर जेईई एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है। इस साल इसका आयोजन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (National Institute of Pharmaceutical Education and Research - NIPER), हैदराबाद की ओर से किया गया था। नाइपर संयुक्त प्रवेश परीक्षा ( Joint Entrance Examination - JEE) 2022 के माध्यम से मास्टर्स इन फार्मेसी (MPharma - Masters in Pharmacy), मास्टर्स ऑफ साइंस (MS Pharma - Masters of Science), मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी (MTech Pharma - Masters of Technology) और PhD कार्यक्रमों में लगभग 1100 सीटों पर प्रवेश दिया जाता है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए एनआईपीईआर की ऑफिशियल वेबसाइट niperahm.ac.in पर विजिट कर सकते हैं।