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नीट पीजी 2026: कब आएगी उत्तर कुंजी? बहुत जल्द होगी वेबसाइट पर उपलब्ध, जानें एनबीईएमएस ने बताई क्या तारीख

Wed, 30 Sep 2026 07:58 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Wed, 30 Sep 2026 07:58 PM IST
सार

NEET PG Answer Key 2026: नीट पीजी 2026 की उत्तर कुंजी को लेकर इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। एनबीईएमएस के मुताबिक नीट पीजी 2026 की उत्तर कुंजी 1 अक्तूबर 2026 को या उसके बाद अपनी वेबसाइट पर जारी की जाएगी।
 

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NEET PG 2026 Answer Key: Check Release Date, Response Details and How to Download
NEET PG Answer Key 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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NEET PG 2026 Answer Key: नीट पीजी के लाखों अभ्यर्थियों को बेसब्री से उत्तर कुंजी का इंतजार है। नीट पीजी 2026 रिजल्ट की घोषणा के साथ एनबीईएमएस ने उत्तर कुंजी जारी करने की तारीख भी बताई थी। एनबीईएमएस के अनुसार, अभ्यर्थी 1 अक्तूबर से उत्तर कुंजी और अपनी दर्ज प्रतिक्रियाओं से जुड़ी जानकारी देख सकेंगे। हालांकि, एनबीईएमएस ने इसके लिए कोई निश्चित समय नहीं बताया है। इसलिए अभ्यर्थियों को 1 अक्तूबर से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखनी होगी।

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एनबीईएमएस ने क्या कहा था?

  • एनबीईएमएस ने नीट पीजी 2026 के परिणाम से जुड़ी सूचना में उत्तर कुंजी जारी करने की तारीख बताई थी। बोर्ड के अनुसार, उत्तर कुंजी 01.10.2026 को या उसके बाद वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।
  • एनबीईएमएस की आधिकारिक वेबसाइट पर नीट पीजी के लिए अलग पेज उपलब्ध है, जहां परीक्षा से जुड़ी सूचनाएं, अभ्यर्थी लॉगिन और परिणाम आदि की जानकारी दी जाती है।
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उत्तर कुंजी में क्या-क्या जानकारी मिलेगी?

अभ्यर्थियों को केवल सही उत्तर ही नहीं दिखेंगे। एनबीईएमएस के अनुसार, प्रत्येक अभ्यर्थी अपने व्यक्तिगत लॉगिन के जरिए प्रश्नवार जानकारी देख सकेगा। इसमें मुख्य रूप से शामिल होंगे:

  • प्रश्न पहचान संख्या
  • सही उत्तर की पहचान संख्या
  • अभ्यर्थी की ओर से चुनी गई प्रतिक्रिया की पहचान संख्या
  • मूल्यांकन व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए अंक


इससे अभ्यर्थी अपने द्वारा दिए गए उत्तरों और सही उत्तरों को देखकर अपने प्रदर्शन को समझ सकेंगे।

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उत्तर कुंजी कहां और कैसे देख पाएंगे?

उत्तर कुंजी जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को एनबीईएमएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद नीट पीजी 2026 के संबंधित पेज से अपने व्यक्तिगत अभ्यर्थी लॉगिन के जरिए जानकारी देखनी होगी। आसान तरीके से समझें तो प्रक्रिया इस तरह होगी:

  • एनबीईएमएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • नीट पीजी 2026 के पेज पर जाएं।
  • उत्तर कुंजी से संबंधित लिंक खुलने के बाद उस पर क्लिक करें।
  • अपने अभ्यर्थी लॉगिन की जानकारी दर्ज करें।
  • स्क्रीन पर प्रश्नवार उत्तर और संबंधित जानकारी देखें।
  • जरूरत होने पर इसे डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।

नीट पीजी 2026 का परिणाम कब जारी हुआ?

  • एनबीईएमएस ने 24 सितंबर 2026 को नीट पीजी 2026 का परिणाम घोषित किया था।
  • अब उत्तर कुंजी जारी होने से अभ्यर्थी अपने प्रश्नवार प्रदर्शन की जानकारी देख सकेंगे।
  • नीट पीजी 2026 की परीक्षा 30 अगस्त 2026 को देशभर में आयोजित की गई थी। इसमें 2,63,544 अभ्यर्थी शामिल हुए थे।
  • जयपुर के आईओएन डिजिटल जोन आईडीजेड सीतापुरा के दो परीक्षा केंद्रों पर आंतरिक बिजली की समस्या के कारण कुछ अभ्यर्थी निर्धारित परीक्षा पूरी नहीं कर सके थे।
  • प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए 5 सितंबर 2026 को जयपुर में दोबारा परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा में 2,416 अभ्यर्थी शामिल हुए थे।

नीट पीजी का स्कोरकार्ड कब जारी होगा?

नीट पीजी 2026 में शामिल अभ्यर्थियों के व्यक्तिगत स्कोरकार्ड भी 1 अक्तूबर 2026 या उसके बाद एनबीईएमएस की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे। यानी अभ्यर्थियों को आंसर-की और स्कोरकार्ड के लिए 1 अक्तूबर या उसके बाद आधिकारिक वेबसाइट देखनी होगी।

स्कोरकार्ड कितने समय तक डाउनलोड कर सकेंगे?

एनबीईएमएस ने स्कोरकार्ड को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए:

  • व्यक्तिगत स्कोरकार्ड जारी होने की तारीख से छह महीने तक ही वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध रहेगा।
  • छह महीने की अवधि खत्म होने के बाद स्कोरकार्ड वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
  • इसके बाद स्कोरकार्ड उपलब्ध कराने से जुड़े अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
  • एनबीईएमएस ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्कोरकार्ड प्रणाली द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज हैं।
  • इन्हें डाक या ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
  • इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे स्कोरकार्ड डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
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