नीट पीजी 2026: कब आएगी उत्तर कुंजी? बहुत जल्द होगी वेबसाइट पर उपलब्ध, जानें एनबीईएमएस ने बताई क्या तारीख

NEET PG 2026 Answer Key: नीट पीजी के लाखों अभ्यर्थियों को बेसब्री से उत्तर कुंजी का इंतजार है। नीट पीजी 2026 रिजल्ट की घोषणा के साथ एनबीईएमएस ने उत्तर कुंजी जारी करने की तारीख भी बताई थी। एनबीईएमएस के अनुसार, अभ्यर्थी 1 अक्तूबर से उत्तर कुंजी और अपनी दर्ज प्रतिक्रियाओं से जुड़ी जानकारी देख सकेंगे। हालांकि, एनबीईएमएस ने इसके लिए कोई निश्चित समय नहीं बताया है। इसलिए अभ्यर्थियों को 1 अक्तूबर से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखनी होगी।

विज्ञापन