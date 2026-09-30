झारखंड बोर्ड: 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा के नतीजे घोषित, ऐसे देखें अपना परिणाम; जानें पूरी प्रक्रिया

JAC 12th Compartment Result 2026: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जेएसी) ने कक्षा 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा 2026 का परिणाम आज जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल विद्यार्थी अपना परिणाम जेएसी की आधिकारिक परिणाम वेबसाइट पर देख सकते हैं। परिणाम देखने के लिए विद्यार्थियों को अपना रोल कोड और रोल नंबर दर्ज करना होगा।

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