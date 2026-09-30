झारखंड बोर्ड: 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा के नतीजे घोषित, ऐसे देखें अपना परिणाम; जानें पूरी प्रक्रिया
JAC 12th Compartment Result 2026: झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। विद्यार्थी रोल कोड और रोल नंबर की मदद से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ऑनलाइन उपलब्ध मार्कशीट अस्थायी है। छात्रों को उनकी मूल मार्कशीट स्कूल से मिलेगी।
विस्तार
JAC 12th Compartment Result 2026: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जेएसी) ने कक्षा 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा 2026 का परिणाम आज जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल विद्यार्थी अपना परिणाम जेएसी की आधिकारिक परिणाम वेबसाइट पर देख सकते हैं। परिणाम देखने के लिए विद्यार्थियों को अपना रोल कोड और रोल नंबर दर्ज करना होगा।
कहां देख सकते हैं रिजल्ट?
विद्यार्थी इन आधिकारिक वेबसाइटों पर भी परिणाम देख सकते हैं:
- jacresults.com
- jac.jharkhand.gov.in/jac
- jacexamportal.in
कहां से मिलेगी फाइनल मार्कशीट?
विद्यार्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि ऑनलाइन जारी किया गया कंपार्टमेंट परिणाम अस्थायी है। मूल मार्कशीट प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को परिणाम जारी होने के कुछ दिन बाद अपने संबंधित स्कूल जाना होगा। स्कूल से उन्हें भौतिक मार्कशीट उपलब्ध कराई जाएगी।
रोल नंबर से परिणाम नहीं दिख रहा तो क्या करें?
विद्यार्थी अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट के अलावा एसएमएस या डिजिलॉकर के माध्यम से भी देख सकेंगे। परिणाम देखने के लिए विद्यार्थियों को अपने रोल नंबर से जुड़ी जानकारी का इस्तेमाल करना होगा। परिणाम से जुड़ी किसी भी नई सूचना के लिए विद्यार्थियों को झारखंड एकेडमिक काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहना चाहिए।
परिणाम कैसे देखें?
विद्यार्थी नीचे दिए आसान चरणों की मदद से अपना परिणाम देख सकते हैं:
- सबसे पहले jacresults.com या jac.jharkhand.gov.in पर जाएं।
- वेबसाइट के ‘नवीनतम सूचना’ वाले हिस्से में जाएं।
- यहां ‘जेएसी वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम 2026’ पर क्लिक करें।
- अब लॉगिन पेज पर अपना रोल कोड, रोल नंबर और पंजीकरण संख्या दर्ज करें।
- अपनी स्ट्रीम चुनें।
- दिए गए स्थान पर सुरक्षा कोड दर्ज करें।
- सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- आपका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा।
- परिणाम को डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए इसका प्रिंट सुरक्षित रख लें।
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