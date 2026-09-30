ओडिशा जेईई 2026: फार्मेसी का अंतिम सीट आवंटन टला, क्या रही वजह? अब इस दिन जारी होगा परिणाम

क्या आगे की प्रक्रिया की तारीखों में भी बदलाव हुआ है?

नहीं। सूचना के अनुसार अंतिम सीट आवंटन की तारीख में बदलाव के अलावा सीट आवंटन के बाद की अन्य सभी प्रक्रियाओं और कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दस्तावेज सत्यापन और संस्थान में रिपोर्ट करने से जुड़ी प्रक्रिया पहले तय कार्यक्रम के अनुसार ही रहेगी।



अभ्यर्थियों को 1 अक्तूबर 2026 को शाम पांच बजे के बाद आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी सीट आवंटन स्थिति जांचनी चाहिए। इसके लिए आवेदन क्रमांक और पासवर्ड तैयार रखें। समिति ने अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी नई सूचनाओं के लिए आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहने की सलाह दी है।