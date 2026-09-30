ओडिशा जेईई 2026: फार्मेसी का अंतिम सीट आवंटन टला, क्या रही वजह? अब इस दिन जारी होगा परिणाम
OJEE 2026 Pharmacy: ओडिशा संयुक्त प्रवेश परीक्षा समिति ने बी.फार्म, एम.फार्म और बी.फार्म के लेटरल एंट्री पाठ्यक्रमों की अंतिम सीट आवंटन प्रक्रिया एक दिन आगे बढ़ा दी है। पहले परिणाम 30 सितंबर को आना था, लेकिन अब अभ्यर्थी 1 अक्तूबर को शाम पांच बजे से आवंटन देख सकेंगे।
विस्तार
OJEE 2026 Pharmacy: ओडिशा संयुक्त प्रवेश परीक्षा समिति ने फार्मेसी पाठ्यक्रमों के लिए अंतिम चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया की तारीख में बदलाव किया है। इसके तहत बी.फार्म, एम.फार्म और बी.फार्म में लेटरल एंट्री (एलई) के लिए अंतिम सीट आवंटन अब 1 अक्तूबर 2026 को शाम पांच बजे जारी किया जाएगा।
पहले जारी कार्यक्रम के अनुसार अंतिम सीट आवंटन और आवंटित सीट पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया 30 सितंबर 2026 को शाम पांच बजे होनी थी। अब इसे एक दिन आगे बढ़ा दिया गया है।
आखिर सीट आवंटन की तारीख क्यों बदली गई?
ओडिशा संयुक्त प्रवेश परीक्षा समिति के अध्यक्ष की ओर से जारी सूचना के अनुसार, तारीख में बदलाव अंतिम तकनीकी जांच और आंकड़ों के मिलान की प्रक्रिया पूरी करने के लिए किया गया है।
इसके लिए सूचना 30 सितंबर 2026 जारी की गई है। इसमें पहले जारी वेब आधारित काउंसलिंग कार्यक्रम की सूचना संख्या OJEE/0510, दिनांक 19 सितंबर 2026 में बदलाव किया गया है। समिति का उद्देश्य सभी फार्मेसी पाठ्यक्रमों की सीट आवंटन प्रक्रिया से पहले तकनीकी जांच और आंकड़ों के मिलान का काम पूरा करना है।
किन अभ्यर्थियों पर पड़ेगा असर?
इस बदलाव का असर ओडिशा के सरकारी और निजी संस्थानों में फार्मेसी पाठ्यक्रमों की अंतिम सीट आवंटन का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों पर पड़ेगा। इसमें ये पाठ्यक्रम शामिल हैं:
- बी.फार्म
- एम.फार्म
- बी.फार्म में लेटरल एंट्री (एलई)
अभ्यर्थी आवंटित सीट कैसे देख सकेंगे?
- अभ्यर्थी 1 अक्तूबर 2026 को शाम पांच बजे के बाद ओजेईई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी आवंटित सीट की जानकारी देख सकेंगे।
- इसके लिए उन्हें अपने आवेदन क्रमांक और पासवर्ड की मदद से अभ्यर्थी पोर्टल में प्रवेश करना होगा।
- आवंटन प्रक्रिया शुरू होने के बाद अभ्यर्थी आवंटित सीट पत्र भी डाउनलोड कर सकेंगे।
क्या आगे की प्रक्रिया की तारीखों में भी बदलाव हुआ है?
नहीं। सूचना के अनुसार अंतिम सीट आवंटन की तारीख में बदलाव के अलावा सीट आवंटन के बाद की अन्य सभी प्रक्रियाओं और कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दस्तावेज सत्यापन और संस्थान में रिपोर्ट करने से जुड़ी प्रक्रिया पहले तय कार्यक्रम के अनुसार ही रहेगी।
अभ्यर्थियों को 1 अक्तूबर 2026 को शाम पांच बजे के बाद आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी सीट आवंटन स्थिति जांचनी चाहिए। इसके लिए आवेदन क्रमांक और पासवर्ड तैयार रखें। समिति ने अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी नई सूचनाओं के लिए आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहने की सलाह दी है।
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