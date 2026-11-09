एनसीईआरटी: शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों के लिए आयोजित हुआ पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, NEP 2020 पर दिया जोर

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों के लिए ‘रीइमैजिन्ड निष्ठा’ के तहत पांच दिवसीय क्षमता निर्माण (कैपेसिटी बिल्डिंग) कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम दिल्ली स्थित शहीद हेमू कालानी सर्वोदय बाल विद्यालय में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) के सहयोग से आयोजित किया गया। समग्र शिक्षा के तहत आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूली शिक्षा के बुनियादी, प्रारंभिक और मध्य चरणों में शिक्षण व्यवस्था को मजबूत करना था। इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी जोर दिया गया।

NEP 2020 और नए पाठ्यक्रम पर विशेष ध्यान

पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखाओं (NCFs) और हाल ही में विकसित पाठ्यपुस्तकों की बेहतर समझ विकसित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया, जिनमें प्रमुख रूप से:

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राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखाएं।

विद्यालय संस्कृति और नेतृत्व।

डिजिटल शिक्षा और बाल-केंद्रित शिक्षण।

समावेशी शिक्षा और विद्यार्थियों का कल्याण।

शैक्षिक चरणों और विषयों के अनुरूप शिक्षण पद्धतियां।

मूल्यांकन प्रक्रिया और समग्र प्रगति कार्ड (HPC)।

इसके अलावा, प्रतिभागियों ने समूह गतिविधियों, प्रस्तुतियों और कक्षा में लागू की जा सकने वाली कार्ययोजनाओं की तैयारी में भी हिस्सा लिया।

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एनसीईआरटी निदेशक ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन

कार्यक्रम का उद्घाटन एनसीईआरटी के निदेशक प्रो. दिनेश प्रसाद सकलानी ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। इस अवसर पर दिल्ली एससीईआरटी के निदेशक श्री जतिन गोयल भी मौजूद रहे।

समापन सत्र में NEP 2020 को प्रभावी बनाने पर जोर

कार्यक्रम का समापन सत्र एनसीईआरटी के डीन (समन्वय) श्रीधर श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इस पहल को मिशन मोड में आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

इस दौरान आनंद आर्य और विभिन्न पाठ्यचर्या समूहों के प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव और विचार साझा किए। सुनीति सनवाल ने पांच दिवसीय कार्यक्रम की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जबकि सुखविंदर ने निष्ठा कार्यक्रम की आगे की रूपरेखा बताई।समापन सत्र में प्रशिक्षण के बाद सर्वेक्षण भी कराया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की परिकल्पना को कक्षाओं में सार्थक शिक्षण गतिविधियों के रूप में लागू करने के संकल्प के साथ हुआ।