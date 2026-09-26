मनदीप भंडारी: 2001 बैच के आईएएस, डॉक्टरी के बाद किया यूपीएससी का रुख, नए सीबीएसई प्रमुख के पास कौन सी डिग्री?

CBSE New Chairman IAS Mandeep K Bhandari Education: मनदीप के. भंडारी 2001 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। वे एजीएमयूटी कैडर से आते हैं। इस कैडर में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। 25 सितंबर को केंद्र सरकार ने उन्हें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। भंडारी इस समय जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव के तौर पर काम कर रहे थे। अब उन्हें देश के प्रमुख स्कूल शिक्षा बोर्ड की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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