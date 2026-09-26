गेट 2027 के अभ्यर्थी ध्यान दें: कल तक जरूर भर दें फॉर्म, चूक गए तो लगेगा विलंब शुल्क, जानें आवदेन का तरीका

GATE 2027 Registration: ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2027 के लिए बिना लेट फीस आवेदन की अंतिम तारीख नजदीक है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक GOAPS पोर्टल के माध्यम से 27 सितंबर 2026 तक बिना लेट फीस के आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को लेट फीस देनी होगी। लेट फीस के साथ आवेदन की अंतिम तारीख 5 अक्तूबर 2026 है।

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