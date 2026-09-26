बिहार बोर्ड: फर्जी है 'लहंगे' से जुड़े अजीबो-गरीब सवाल वाला प्रश्नपत्र, एआई से बनाया गया; क्या था असली प्रश्न?

बोर्ड ने वायरल तस्वीर पर क्या कहा?

बिहार बोर्ड ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक स्पष्टीकरण जारी किया। इसके साथ बोर्ड ने दो तस्वीरें भी साझा कीं। इनमें एक फर्जी प्रश्नपत्र की तस्वीर थी और दूसरी असली प्रश्नपत्र की। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि वायरल तस्वीर में प्रश्न संख्या 37 पर दिखाया गया सवाल फर्जी और एआई से तैयार किया गया है। बोर्ड के अनुसार, इसका उद्देश्य परीक्षा को लेकर भ्रम पैदा करना और समिति की छवि को नुकसान पहुंचाना था।



बिहार बोर्ड की ओर से जारी स्पष्टीकरण में कहा गया, "बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इस फर्जी, भ्रामक और गलत खबर का खंडन करती है। प्रश्न संख्या 37 में पूछा गया प्रश्न मूल प्रश्नपत्र में प्रदर्शित है। फर्जी प्रश्नपत्र में प्रश्न संख्या 37 पर अंकित प्रश्न एआई से तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य परीक्षा के संचालन को लेकर भ्रम पैदा करना और समिति की छवि को धूमिल करना है।"