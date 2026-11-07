महाराष्ट्र बोर्ड 2027: 10वीं-12वीं की डेटशीट जारी, फरवरी से शुरू होंगे एग्जाम; छात्र यहां पढ़ें पूरा शेड्यूल

किस कक्षा का एग्जाम कब होगा?

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कितनी शिफ्ट में होंगे एग्जाम?

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डेटशीट में कौन-से कोर्स शामिल हैं?

टाइम टेबल कैसे डाउनलोड करें?

छात्रों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

महाराष्ट्र बोर्ड की 12वीं की परीक्षा 10वीं से पहले शुरू होगी। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट (HSC) यानी 12वीं की थ्योरी परीक्षाएं 8 फरवरी से 11 मार्च 2027 तक आयोजित की जाएंगी। वहीं, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट (SSC) यानी 10वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से 15 मार्च 2027 तक चलेंगी। बोर्ड ने 12वीं की डेटशीट में सामान्य, व्यावसायिक और बाइफोकल कोर्स के परीक्षा कार्यक्रम भी शामिल किए हैं। छात्रों को अपने विषय के अनुसार परीक्षा की तारीख और समय जरूर देख लेना चाहिए।महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं दो शिफ्ट में आयोजित की जाएंगी। पहली शिफ्ट सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी। वहीं, दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। छात्रों को अपनी विषयवार डेटशीट में यह देखना होगा कि उनका पेपर किस शिफ्ट में रखा गया है। परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचना भी जरूरी होगा। इसलिए छात्र परीक्षा की तारीख के साथ-साथ पेपर शुरू होने और खत्म होने का समय भी ध्यान से नोट कर लें।बोर्ड ने 12वीं की डेटशीट में सामान्य, व्यावसायिक और बाइफोकल कोर्स की परीक्षाओं का कार्यक्रम भी दिया है। इसका मतलब है कि इन कोर्स में पढ़ने वाले छात्र भी जारी किए गए टाइम टेबल में अपने विषयों की परीक्षा की तारीख देख सकते हैं। छात्रों को सलाह है कि वे केवल परीक्षा शुरू होने और खत्म होने की तारीख देखकर तैयारी न करें, बल्कि हर विषय के सामने दी गई तारीख और शिफ्ट को भी ध्यान से पढ़ें। इससे किसी पेपर की तारीख या समय को लेकर भ्रम नहीं रहेगा।10वीं और 12वीं के छात्र महाराष्ट्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरा टाइम टेबल देख और डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले वेबसाइट mahahsscboard.in पर जाएं। वहां 10वीं या 12वीं की डेटशीट से जुड़ा लिंक खोलें। इसके बाद अपनी कक्षा का विषयवार परीक्षा कार्यक्रम देखें। छात्र चाहें तो टाइम टेबल डाउनलोड करके उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। परीक्षा की तैयारी करते समय इस शेड्यूल को अपने पास रखें, ताकि किसी विषय की परीक्षा की तारीख छूट न जाए।छात्रों को अपनी कक्षा और विषय के अनुसार परीक्षा की तारीखों की जांच कर लेनी चाहिए। खास तौर पर पहली और दूसरी शिफ्ट के समय में अंतर को समझना जरूरी है। 12वीं के विद्यार्थियों को सामान्य, व्यावसायिक और बाइफोकल कोर्स की अपनी परीक्षा तारीख देखनी चाहिए। वहीं, 10वीं के छात्रों को SSC की विषयवार डेटशीट के अनुसार तैयारी करनी चाहिए। बोर्ड की वेबसाइट पर जारी टाइम टेबल को ही आधार बनाएं और किसी बदलाव या नए निर्देश के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।