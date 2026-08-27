स्टूडेंट सुसाइड: कोटा में नीट छात्रा ने की आत्महत्या, 2026 में कोचिंग स्कूल के अभ्यर्थियों की आठवीं मौत

Kota Student Suicide: मध्य प्रदेश की 20 वर्षीय NEET अभ्यर्थी ने कोटा में अपने किराए के अपार्टमेंट में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान खुशबू पटेल के रूप में हुई है। वह दूसरी बार मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही थीं। यह जानकारी बुधवार को पुलिस ने दी।

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सुसाइड नोट नहीं मिला, कारण स्पष्ट नहीं

मंगलवार रात उनकी छोटी बहन कोचिंग क्लास से वापस अपार्टमेंट पहुंची तो खुशबू को छत के पंखे से लटका हुआ पाया। उनकी छोटी बहन भी कोटा में रहकर कोचिंग कर रही है। यह घटना कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र के लैंडमार्क सिटी की है।

पुलिस ने बताया कि खुशबू के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। उन्होंने यह भी कहा कि इस कदम के पीछे की सही वजह अभी सामने नहीं आई है। हालांकि, बताया जा रहा है कि पिछले NEET-UG प्रयास में करीब 450 अंक आने के बाद वह परेशान थीं।

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पुलिस के मुताबिक, उनकी बहन खुशी पटेल JEE की तैयारी कर रही हैं। वह मंगलवार रात करीब 9 बजे जवाहर नगर में क्लास खत्म होने के बाद फ्लैट पर लौटीं। फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था। कई बार खटखटाने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो खुशी ने दोस्तों, सिक्योरिटी गार्ड और पड़ोसियों से मदद मांगी।इसके बाद ताला खोलने वाले को बुलाया गया। दरवाजा खुलने पर खुशबू छत के पंखे से लटकी मिलीं।