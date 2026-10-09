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Hindi News ›   Education ›   Karnataka SSLC 2nd PUC Exam 1 and 2 Time Table 2027 Released Class 12 Exams Begin February 27

कर्नाटक: बोर्ड परीक्षा 2027 का टाइमटेबल जारी, 12वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से; एसएसएलसी का शेड्यूल भी आउट

Fri, 09 Oct 2026 12:46 PM IST
शिवम तिवारी एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Fri, 09 Oct 2026 12:46 PM IST
सार

कर्नाटक बोर्ड ने 2027 की 10वीं (एसएसएलसी) और 12वीं (सेकंड पीयूसी) की परीक्षा 1 और परीक्षा 2 का टाइमटेबल जारी कर दिया है। 12वीं की पहली परीक्षा 27 फरवरी से 17 मार्च तक और 10वीं की परीक्षा 22 मार्च से 5 अप्रैल तक होगी। दूसरी परीक्षाएं मई में आयोजित की जाएंगी।

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Karnataka SSLC 2nd PUC Exam 1 and 2 Time Table 2027 Released Class 12 Exams Begin February 27
Karnataka Board Exam 2027 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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कर्नाटक स्कूल परीक्षा एवं मूल्यांकन बोर्ड (KSEAB) ने 2027 की सेकंड पीयूसी यानी 12वीं और एसएसएलसी यानी 10वीं की परीक्षा 1 और परीक्षा 2 का टाइमटेबल जारी कर दिया है। जारी कार्यक्रम के अनुसार, सेकंड पीयूसी परीक्षा 1 का आयोजन 27 फरवरी से होगा, जबकि एसएसएलसी परीक्षा 1 की शुरुआत 22 मार्च से होगी। 12वीं की परीक्षा 1 का कार्यक्रम 17 मार्च तक चलेगा और 10वीं की परीक्षाएं 5 अप्रैल तक आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा, बोर्ड ने दोनों कक्षाओं की दूसरी परीक्षा का कार्यक्रम भी घोषित कर दिया है, जिससे विद्यार्थियों को तैयारी की योजना बनाने में मदद मिलेगी।
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दूसरी परीक्षा कब आयोजित होगी?

कर्नाटक बोर्ड की सेकंड पीयूसी परीक्षा 2 का आयोजन 3 मई से 15 मई 2027 तक किया जाएगा। वहीं, एसएसएलसी परीक्षा 2 की शुरुआत 24 मई से होगी और यह 31 मई तक चलेगी। परीक्षा 1 और परीक्षा 2 की तारीखें जारी होने से छात्रों को विषयवार तैयारी और दोहराव के लिए समय निर्धारित करने में आसानी होगी। विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने विषयों के अनुसार टाइमटेबल देखें और परीक्षा की तारीखों के बीच उपलब्ध समय का सही उपयोग करें। परीक्षा केंद्र, प्रवेश पत्र और अन्य निर्देशों के लिए बोर्ड की आधिकारिक सूचनाओं पर नजर बनाए रखना भी जरूरी है।
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एसएसएलसी परीक्षा 1 का विषयवार टाइमटेबल क्या है?

कर्नाटक बोर्ड की 10वीं की पहली परीक्षा 22 मार्च 2027 से शुरू होगी। परीक्षा में पहली भाषा, दूसरी और तीसरी भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान सहित विभिन्न विषय शामिल हैं। विद्यार्थियों को तारीख के अनुसार तैयारी करनी चाहिए।
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विषय

परीक्षा की तारीख

पहली भाषा: कन्नड़, तेलुगु, हिंदी, मराठी, तमिल, उर्दू, अंग्रेजी, अंग्रेजी (एनसीईआरटी), संस्कृत

22 मार्च

विज्ञान, राजनीति विज्ञान, हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत

25 मार्च

दूसरी भाषा: अंग्रेजी, कन्नड़

27 मार्च

गणित, समाजशास्त्र

30 मार्च

तीसरी भाषा: हिंदी, हिंदी (एनसीईआरटी), कन्नड़, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत, कोंकणी, तुलु

2 अप्रैल

एनएसक्यूएफ विषय और जूनियर टेक्निकल स्कूल के विषय

3 अप्रैल

सामाजिक विज्ञान

5 अप्रैल

एनएसक्यूएफ विषयों में आईटी, रिटेल, ऑटोमोबाइल, हेल्थकेयर, ब्यूटी एंड वेलनेस, परिधान एवं होम फर्निशिंग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर शामिल हैं। जूनियर टेक्निकल स्कूल के विषयों में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के चौथे स्तर के विषय, एएनएसआई 'सी' प्रोग्रामिंग और अर्थशास्त्र शामिल हैं।

एसएसएलसी परीक्षा 2 का कार्यक्रम 

विषय

परीक्षा की तारीख

पहली भाषा

24 मई

विज्ञान, राजनीति विज्ञान, हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत

25 मई

दूसरी भाषा: अंग्रेजी, कन्नड़

26 मई

गणित, समाजशास्त्र

27 मई

तीसरी भाषा और एनएसक्यूएफ विषय

28 मई

सामाजिक विज्ञान

29 मई

जूनियर टेक्निकल स्कूल के विषय

31 मई
पहली भाषा में कन्नड़, तेलुगु, हिंदी, मराठी, तमिल, उर्दू, अंग्रेजी, अंग्रेजी (एनसीईआरटी) और संस्कृत शामिल हैं। तीसरी भाषा में हिंदी, कन्नड़, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत, कोंकणी और तुलु सहित अन्य निर्धारित विषय हैं।

12वीं की परीक्षा 1 का शेड्यूल

विषय

परीक्षा की तारीख

कन्नड़, अरबी

27 फरवरी

अंग्रेजी

1 मार्च

तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, उर्दू, संस्कृत, फ्रेंच

2 मार्च

भूगोल, मनोविज्ञान

3 मार्च

समाजशास्त्र, भौतिकी

4 मार्च

लेखाशास्त्र

5 मार्च

रसायन विज्ञान, शिक्षा, बेसिक गणित

8 मार्च

अर्थशास्त्र, भूविज्ञान

9 मार्च

हिंदुस्तानी संगीत और निर्धारित व्यावसायिक विषय

11 मार्च

बिजनेस स्टडीज, गणित

12 मार्च

वैकल्पिक कन्नड़, तर्कशास्त्र, गृह विज्ञान

13 मार्च

राजनीति विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान

15 मार्च

इतिहास, सांख्यिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स

16 मार्च

हिंदी

17 मार्च

12वीं की दूसरी परीक्षा में किस दिन कौन-सा विषय होगा?

सेकंड पीयूसी परीक्षा 2 का आयोजन 3 से 15 मई 2027 तक होगा। बोर्ड के अनुसार, परीक्षा का सामान्य समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। हालांकि, कुछ व्यावसायिक विषयों की परीक्षा दोपहर में होगी।

विषय

परीक्षा की तारीख

कन्नड़, अरबी

3 मई

लेखाशास्त्र, जीव विज्ञान, भूविज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स

4 मई

राजनीति विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान

5 मई

इतिहास, रसायन विज्ञान

6 मई

बिजनेस स्टडीज, मनोविज्ञान, शिक्षा

7 मई

वैकल्पिक कन्नड़, भौतिकी, बेसिक गणित

8 मई

अर्थशास्त्र, गणित

10 मई

हिंदी

11 मई

अंग्रेजी

12 मई

समाजशास्त्र, सांख्यिकी

13 मई

तर्कशास्त्र, भूगोल, गृह विज्ञान

14 मई

अन्य निर्धारित भाषाएं और व्यावसायिक विषय

15 मई

15 मई को तेलुगु, मलयालम, मराठी, संस्कृत, तमिल, उर्दू और फ्रेंच की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। वहीं, हिंदुस्तानी संगीत, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, परिधान एवं होम फर्निशिंग, आईटी, रिटेल, ऑटोमोबाइल, हेल्थकेयर तथा ब्यूटी एंड वेलनेस जैसे निर्धारित व्यावसायिक विषयों की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4:15 बजे तक होगी।

एसएसएलसी परीक्षा का समय क्या रहेगा?

एसएसएलसी में पहली भाषा, मुख्य विषयों और जूनियर टेक्निकल स्कूल के विषयों की परीक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक होंगी। दूसरी और तीसरी भाषा की परीक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएंगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से पहले आधिकारिक टाइमटेबल और संबंधित विषयों के निर्देशों की पुष्टि कर लें। किसी बदलाव या अतिरिक्त सूचना के लिए कर्नाटक स्कूल परीक्षा एवं मूल्यांकन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।
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