कैट परीक्षा 2026: आवेदन पत्र में हो गई है गलती? पांच अक्तूबर से मिलेगा सुधार का मौका, जानें क्या बदल सकेंगे

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) इंदौर ने कॉमन एडमिशन टेस्ट 2026 के आवेदन फॉर्म में सुधार के लिए 5 अक्टूबर को करेक्शन विंडो खोल दी है। जिन उम्मीदवारों को अपने आवेदन में दी गई जानकारी में सुधार करना है, वे आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर लॉगिन करके तय जानकारी में बदलाव कर सकते हैं।

5 अक्तूबर से खुलेगी एडिट विंडो

CAT 2026 के लिए आवेदन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया बंद हो चुकी है। हालांकि, जिन उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन किया है और आवेदन शुल्क जमा किया है, उन्हें फॉर्म में कुछ जरूरी जानकारी सुधारने का मौका मिलेगा। एडिट विंडो 5 अक्तूबर 2026 को सुबह 10 बजे से 6 अक्तूबर 2026 को शाम 5 बजे तक खुली रहेगी।

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किन जानकारियों में कर सकेंगे बदलाव

एडिट विंडो के दौरान उम्मीदवार अपने जमा किए गए आवेदन फॉर्म में केवल तय की गई जानकारी में ही बदलाव कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। आवेदन में अन्य जानकारी को बदलने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

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एडिट विंडो के दौरान उम्मीदवार अपने आवेदन फॉर्म में फोटो, हस्ताक्षर और टेस्ट के लिए राज्य/शहर की पसंद में बदलाव कर सकेंगे। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे तय समय के भीतर आवेदन फॉर्म ध्यान से जांचकर जरूरी सुधार कर लें। समय-सीमा खत्म होने के बाद सुधार का कोई और मौका नहीं दिया जाएगा।