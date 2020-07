IIT Madras: छात्रों ने की रिसर्च फेलो प्रोग्राम की शुरुआत, स्नातकों के लिए है खास

{"_id":"5f0afbf88ebc3e637a2644d6","slug":"iit-madras-students-start-research-fellows-program-special-for-ug","type":"story","status":"publish","title_hn":"IIT Madras: \u091b\u093e\u0924\u094d\u0930\u094b\u0902 \u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0930\u093f\u0938\u0930\u094d\u091a \u092b\u0947\u0932\u094b \u092a\u094d\u0930\u094b\u0917\u094d\u0930\u093e\u092e \u0915\u0940 \u0936\u0941\u0930\u0941\u0906\u0924, \u0938\u094d\u0928\u093e\u0924\u0915\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0939\u0948 \u0916\u093e\u0938","category":{"title":"Education","title_hn":"\u0936\u093f\u0915\u094d\u0937\u093e","slug":"education"}}

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मद्रास (The Indian Institute of Technology, Madras) ने स्नातक (UG) छात्रों को शोध और उच्च शिक्षा के अनुप्रयोग (research and application of deeper learning) में अपना करियर बनाने की तरफ प्रेरित करने के लिए एक नई पहल की है। बता दें कि इसके लिए छात्रों ने एक यंग रिसर्च फंलो प्रोग्राम ( young research fellow programme) शुरू किया है। इस फेलोशिप से पूर्व छात्र भी जुड़े हैं, जो छात्रों का मार्गदर्शन करेंगे। बीते शनिवार को इस फैलोशिप से संबंधित पूरी जानकारी मीडिया के साथ साझा की गई।



बता दें कि आईआईटी ने इससे संबंधित एक प्रेस रिलीज जारी की। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि 1979 के पूर्व छात्रों (alumni) द्वारा वर्तमान के छात्रों को करियर और लाइफ कोचिंग प्रोग्राम (career and life coaching programme) के मिलने वाले लाभ के बारे में बताया जाएगा।साथ ही रिसर्च की तरफ प्रेरित किया जाएगा। आईआईटी मद्रास के निदेशक भास्कर राममूर्ति ने कहा, आईआईटी-मद्रास हमेशा से विश्वस्तरीय स्नातक छात्रों के विकास के लिए जाना जाता है। आईआईटी मद्रास के डीन महेश पंचागानुला ने शुक्रवार 10 जुलाई को यंग रिसर्च फैलो पर पूर्व छात्रों की ओर से हस्ताक्षरित किए और अप्रूवल दे दिया। बता दें कि इस फेलोशिप के लिए आवेदकों का चयन एक समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें वरिष्ठ फैकल्टी सदस्य शामिल होंगे।