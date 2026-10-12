नौकरी: साहिल वाकोड़े मामले के बाद आईआईटी बॉम्बे कर रहा काउंसलर्स की भर्ती, 1.60 लाख रुपये तक मासिक वेतन

क्या हॉस्टल की सुविधा मिलेगी?

चयनित काउंसलरों के लिए वैकल्पिक सिंगल-रूम हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध होगी। संस्थान कम से कम 10 काउंसलरों को यह सुविधा देने की योजना बना रहा है। जिन उम्मीदवारों को आवास की जरूरत है, उन्हें आवेदन करते समय इसका उल्लेख करना होगा।

कैसे होगा चयन?

उम्मीदवारों का चयन आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग, शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इंटरव्यू के लिए संस्थान की ओर से नियुक्त समिति चयन प्रक्रिया पूरी करेगी।



इंटरव्यू 12 से 18 अक्तूबर 2026 के बीच निर्धारित हैं। उम्मीदवार आईआईटी बॉम्बे में व्यक्तिगत रूप से इंटरव्यू दे सकते हैं। ऑनलाइन इंटरव्यू की सुविधा केवल मुंबई के बाहर रहने वाले आवेदकों को मिलेगी। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी।



चयन समिति काउंसलरों का चयन करते समय भाषा और लैंगिक विविधता को भी ध्यान में रखेगी, ताकि अलग-अलग पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को उपयुक्त सहायता मिल सके। इंटरव्यू के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को यात्रा का खर्च स्वयं उठाना होगा।