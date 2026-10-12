नौकरी: साहिल वाकोड़े मामले के बाद आईआईटी बॉम्बे कर रहा काउंसलर्स की भर्ती, 1.60 लाख रुपये तक मासिक वेतन
आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट वेलनेस सेंटर में 30 काउंसलर पदों पर भर्ती निकली है। योग्य उम्मीदवार 17 अक्तूबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को हर महीने 1.60 लाख रुपये तक वेतन दिया जा सकता है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा तक आवेदन कर सकते हैं।
विस्तार
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे ने अपने स्टूडेंट वेलनेस सेंटर (SWC) में काउंसलर के 30 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इनमें 26 स्टूडेंट काउंसलर और 4 सीनियर काउंसलर के पद शामिल हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार भर्ती संबंधी नोटिस में दिए गए गूगल फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 17 अक्तूबर 2026 निर्धारित की गई है। स्टूडेंट वेलनेस सेंटर संस्थान के स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट के विद्यार्थियों को काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता प्रदान करता है।
महत्वपूर्ण तारीखें
|विवरण
|जानकारी
|संस्थान
|आईआईटी बॉम्बे
|विभाग
|स्टूडेंट वेलनेस सेंटर
|कुल पद
|30
|स्टूडेंट काउंसलर
|26
|सीनियर काउंसलर
|4
|आवेदन की अंतिम तिथि
|17 अक्तूबर 2026
|इंटरव्यू की निर्धारित अवधि
|12 से 18 अक्तूबर 2026
|सबसे पहले जॉइनिंग की तारीख
|15 अक्तूबर 2026
|अधिकतम आयु सीमा
|9 अक्तूबर 2026 तक 45 वर्ष
|आवेदन का माध्यम
|ऑनलाइन
शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?
इन पदों के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके लिए एमएससी या एमए की डिग्री स्वीकार्य है। विशेषज्ञता क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी या सोशल साइकोलॉजी में होनी चाहिए। उम्मीदवार के कम से कम 55 प्रतिशत अंक या इसके समकक्ष ग्रेड प्वाइंट औसत होने चाहिए।
कितना अनुभव जरूरी है?
दोनों पदों के लिए कार्य अनुभव की शर्त अलग-अलग है।
- स्टूडेंट काउंसलर: संबंधित योग्यता प्राप्त करने के बाद कम से कम 2 वर्ष का अनुभव।
- सीनियर काउंसलर: संबंधित क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव।
यह अनुभव किसी शैक्षणिक या चिकित्सा संस्थान में होना चाहिए। किशोरों और युवा वयस्कों के साथ काम करने, संकट की स्थितियों को संभालने और आवासीय शैक्षणिक संस्थानों में काम करने का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। अंग्रेजी और/या हिंदी के अलावा एक या अधिक भारतीय भाषाओं का ज्ञान भी वांछनीय है।
कितनी मिलेगी सैलरी?
आईआईटी बॉम्बे में काउंसलर पदों के लिए मासिक पारिश्रमिक पद, अनुभव और चयन समिति के निर्णय पर निर्भर करेगा। उम्मीदवार आवेदन करते समय पूर्णकालिक या अंशकालिक नियुक्ति का विकल्प चुन सकते हैं।
|पद
|पूर्णकालिक मासिक पारिश्रमिक
|अंशकालिक मासिक पारिश्रमिक
|स्टूडेंट काउंसलर
|₹70,000–₹1,00,000
|₹35,000–₹50,000
|सीनियर काउंसलर
|₹1,40,000–₹1,60,000
|₹70,000–₹80,000
पूर्णकालिक पदों के लिए सप्ताह में 40 घंटे और अंशकालिक पदों के लिए सप्ताह में 20 घंटे काम करना होगा। दिए गए पारिश्रमिक में सभी भत्ते शामिल हैं।
कितने समय के लिए होगी नियुक्ति?
इन पदों पर शुरुआती नियुक्ति 89 दिनों के लिए की जाएगी। उम्मीदवार के कामकाज और प्रदर्शन के आधार पर संस्थान नियुक्ति को लंबी अवधि के लिए बढ़ाने पर विचार कर सकता है।
चयनित उम्मीदवार 15 अक्तूबर से 17 नवंबर 2026 के बीच जॉइन कर सकते हैं। चूंकि ये पद आवासीय शैक्षणिक परिसर से जुड़े हैं, इसलिए काउंसलर को जरूरत के अनुसार अलग-अलग समय और स्थान पर काम करना पड़ सकता है। इसमें सप्ताहांत और छुट्टियों में काम करना भी शामिल हो सकता है।
क्या हॉस्टल की सुविधा मिलेगी?
चयनित काउंसलरों के लिए वैकल्पिक सिंगल-रूम हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध होगी। संस्थान कम से कम 10 काउंसलरों को यह सुविधा देने की योजना बना रहा है। जिन उम्मीदवारों को आवास की जरूरत है, उन्हें आवेदन करते समय इसका उल्लेख करना होगा।
कैसे होगा चयन?
उम्मीदवारों का चयन आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग, शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इंटरव्यू के लिए संस्थान की ओर से नियुक्त समिति चयन प्रक्रिया पूरी करेगी।
इंटरव्यू 12 से 18 अक्तूबर 2026 के बीच निर्धारित हैं। उम्मीदवार आईआईटी बॉम्बे में व्यक्तिगत रूप से इंटरव्यू दे सकते हैं। ऑनलाइन इंटरव्यू की सुविधा केवल मुंबई के बाहर रहने वाले आवेदकों को मिलेगी। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी।
चयन समिति काउंसलरों का चयन करते समय भाषा और लैंगिक विविधता को भी ध्यान में रखेगी, ताकि अलग-अलग पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को उपयुक्त सहायता मिल सके। इंटरव्यू के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को यात्रा का खर्च स्वयं उठाना होगा।
साहिल वाकोड़े मामले के बाद आई भर्ती
यह भर्ती आईआईटी बॉम्बे के बीटेक द्वितीय वर्ष के छात्र साहिल वाकोड़े की 18 सितंबर को हुई मृत्यु के बाद सामने आई है। उनकी मृत्यु को कथित तौर पर आत्महत्या बताया गया था, जिसके बाद परिसर में विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया था। रिपोर्टों के अनुसार, मृत्यु से कुछ घंटे पहले उन्हें मिड-सेमेस्टर परीक्षा के दौरान फोन इस्तेमाल करते हुए पाया गया था।
हालांकि, भर्ती के संबंध में उम्मीदवारों को पात्रता और चयन की जानकारी आधिकारिक नोटिस के आधार पर ही देखनी चाहिए। स्टूडेंट वेलनेस सेंटर संस्थान के विद्यार्थियों को काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराने का काम करता है।
आवेदन कैसे करें?
योग्य उम्मीदवार इन चरणों का पालन करके आवेदन कर सकते हैं:
- आईआईटी बॉम्बे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- स्टूडेंट वेलनेस सेंटर में काउंसलर भर्ती से संबंधित नोटिस देखें।
- नोटिस में दिए गए गूगल फॉर्म के लिंक को खोलें।
- मांगी गई व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अनुभव संबंधी जानकारी भरें।
- पूर्णकालिक या अंशकालिक नियुक्ति का विकल्प चुनें।
- हॉस्टल की सुविधा चाहिए तो आवेदन में इसका उल्लेख करें।
- सभी जानकारियों की जांच करके फॉर्म निर्धारित समयसीमा के भीतर जमा कर दें।
आवेदन की अंतिम तिथि 17 अक्तूबर 2026 है। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को संस्थान की आधिकारिक अधिसूचना में पात्रता, अनुभव, इंटरव्यू और नियुक्ति से जुड़ी शर्तें ध्यान से पढ़नी चाहिए।