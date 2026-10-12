पुश्तैनी कारोबार को नई ऊंचाई देने का मौका: आईआईएम लखनऊ में शुरू हुआ दो वर्षीय एमबीए, कब तक कर सकते हैं आवेदन?
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Mon, 12 Oct 2026 02:55 PM IST
सार
भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ ने पारिवारिक कारोबार से जुड़े लोगों और अगली पीढ़ी के कारोबारियों के लिए दो वर्षीय एमबीए कार्यक्रम शुरू किया है। इसके पहले बैच की शुरुआत जुलाई 2027 में होगी। आवेदन के लिए दो चरण निर्धारित हैं। पहला चरण 31 दिसंबर 2026 और दूसरा 2 अप्रैल 2027 को समाप्त होगा। जानें पाठ्यक्रम, प्रवेश प्रक्रिया, पढ़ाई के तरीके और चयन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी।
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विस्तार
भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ ने पारिवारिक कारोबार से जुड़े लोगों और ऐसे कारोबारों की जिम्मेदारी संभालने वाली अगली पीढ़ी के लिए दो वर्षीय प्रबंधन स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कारोबारियों को प्रबंधन, नेतृत्व और रणनीति से जुड़ी जानकारी देना है, ताकि वे अपने पारिवारिक व्यवसाय को बेहतर तरीके से चला सकें और उसका विस्तार कर सकें। इसके जरिए प्रतिभागियों को कारोबार की चुनौतियों से निपटने, नए अवसर पहचानने और लंबे समय तक व्यवसाय को सफल बनाए रखने की समझ विकसित करने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम का पहला बैच जुलाई 2027 में शुरू होने वाला है।
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आवेदन की अंतिम तारीख क्या है?इस कार्यक्रम में दाखिले के लिए आवेदन दो चरणों में स्वीकार किए जाएंगे। पहले चरण में आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2026 है, जबकि दूसरे चरण के लिए 2 अप्रैल 2027 तक आवेदन किया जा सकता है। इच्छुक उम्मीदवार संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट आईआईएमएल डॉट एसी डॉट इन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन भरने से पहले उम्मीदवारों को पात्रता की शर्तें, जरूरी दस्तावेज और प्रवेश से जुड़े अन्य नियम ध्यान से पढ़ने चाहिए। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन की समयसीमा का ध्यान रखें और अंतिम समय का इंतजार किए बिना प्रक्रिया पूरी कर लें।
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पाठ्यक्रम और पढ़ाई का तरीका कैसा होगा?दो वर्षीय एमबीए कार्यक्रम परिसर में चरणबद्ध तरीके से संचालित किया जाएगा। इसमें शामिल प्रतिभागियों को हर महीने लगभग सात दिनों के लिए आईआईएम लखनऊ के नोएडा परिसर में आना होगा। पाठ्यक्रम में पारिवारिक कारोबार की बुनियाद, व्यवसाय का संचालन, कारोबार के लिए नियम और व्यवस्था, विकास की रणनीतियां, नेतृत्व, उत्तराधिकार की योजना और नई व्यावसायिक परियोजनाओं में निवेश जैसे विषय शामिल होंगे। कार्यक्रम को इस तरह तैयार किया गया है कि प्रतिभागी कारोबार चलाने के व्यावहारिक पहलुओं को समझ सकें। इसके साथ ही वे व्यवसाय के विस्तार, जिम्मेदारियों के बंटवारे और अगली पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने जैसी चुनौतियों से निपटने की तैयारी कर सकें।
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