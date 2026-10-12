पुश्तैनी कारोबार को नई ऊंचाई देने का मौका: आईआईएम लखनऊ में शुरू हुआ दो वर्षीय एमबीए, कब तक कर सकते हैं आवेदन?

आवेदन की अंतिम तारीख क्या है?

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पाठ्यक्रम और पढ़ाई का तरीका कैसा होगा?

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पारिवारिक कारोबार की प्रयोगशालाओं में क्या सीखेंगे?

वैश्विक अनुभव और परिवार की भागीदारी कैसे होगी?

कॉलेज में चयन कैसे होगा?

इस कार्यक्रम में दाखिले के लिए आवेदन दो चरणों में स्वीकार किए जाएंगे। पहले चरण में आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2026 है, जबकि दूसरे चरण के लिए 2 अप्रैल 2027 तक आवेदन किया जा सकता है। इच्छुक उम्मीदवार संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट आईआईएमएल डॉट एसी डॉट इन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन भरने से पहले उम्मीदवारों को पात्रता की शर्तें, जरूरी दस्तावेज और प्रवेश से जुड़े अन्य नियम ध्यान से पढ़ने चाहिए। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन की समयसीमा का ध्यान रखें और अंतिम समय का इंतजार किए बिना प्रक्रिया पूरी कर लें।दो वर्षीय एमबीए कार्यक्रम परिसर में चरणबद्ध तरीके से संचालित किया जाएगा। इसमें शामिल प्रतिभागियों को हर महीने लगभग सात दिनों के लिए आईआईएम लखनऊ के नोएडा परिसर में आना होगा। पाठ्यक्रम में पारिवारिक कारोबार की बुनियाद, व्यवसाय का संचालन, कारोबार के लिए नियम और व्यवस्था, विकास की रणनीतियां, नेतृत्व, उत्तराधिकार की योजना और नई व्यावसायिक परियोजनाओं में निवेश जैसे विषय शामिल होंगे। कार्यक्रम को इस तरह तैयार किया गया है कि प्रतिभागी कारोबार चलाने के व्यावहारिक पहलुओं को समझ सकें। इसके साथ ही वे व्यवसाय के विस्तार, जिम्मेदारियों के बंटवारे और अगली पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने जैसी चुनौतियों से निपटने की तैयारी कर सकें।इस कार्यक्रम का एक प्रमुख हिस्सा छह पारिवारिक कारोबार प्रयोगशालाएं होंगी। छह अलग-अलग शैक्षणिक चरणों में प्रत्येक चरण के दौरान एक प्रयोगशाला आयोजित की जाएगी। इनमें कारोबार की मौजूदा स्थिति का आकलन, भविष्य की दिशा तय करना, रणनीति बनाना, उत्तराधिकार की योजना, नेतृत्व का हस्तांतरण, नवाचार और नए कारोबार में निवेश जैसे विषयों पर काम होगा। इन गतिविधियों का उद्देश्य प्रतिभागियों को अपने व्यवसाय की कमियों और संभावनाओं को पहचानने में मदद करना है। कार्यक्रम में परिस्थितियों पर आधारित अभ्यास और वास्तविक कारोबारी मामलों से सीखने के अवसर भी मिलेंगे, ताकि प्रतिभागी कक्षा में सीखी गई बातों को अपने व्यवसाय में लागू कर सकें।एमबीए कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सीखने के अवसर भी शामिल होंगे। प्रतिभागियों को दूसरे देशों के पारिवारिक कारोबारों का दौरा करने और वहां अपनाई जाने वाली प्रबंधन व्यवस्था, नेतृत्व और उत्तराधिकार की प्रक्रियाओं को समझने का मौका मिलेगा। कुछ विशेष कार्यशालाओं में प्रतिभागी अपने माता-पिता, भाई-बहनों और परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को भी शामिल कर सकेंगे। इसका उद्देश्य कारोबार के भविष्य, नेतृत्व में बदलाव और परिवार के सदस्यों की भूमिकाओं पर बातचीत को बढ़ावा देना है। इससे व्यवसाय से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों पर परिवार के बीच बेहतर तालमेल बनाने में मदद मिल सकती है।कार्यक्रम में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवारों को संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद संस्थान द्वारा चुने गए उम्मीदवारों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। चयन प्रक्रिया में पारिवारिक कारोबार से उम्मीदवार का जुड़ाव, उसके नेतृत्व से जुड़े गुण और कार्यक्रम में सीखी गई जानकारी को वास्तविक कारोबारी परिस्थितियों में लागू करने की क्षमता पर ध्यान दिया जाएगा। पात्रता, आवेदन के निर्देश और अन्य शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवारों को संस्थान के आधिकारिक प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध विवरण देखना चाहिए। आवेदन करने से पहले सभी नियमों की जांच करना जरूरी है, ताकि किसी महत्वपूर्ण शर्त या दस्तावेज की अनदेखी न हो।