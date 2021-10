IGNOU 2021 Results: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जारी किया जून सत्र के टर्म एंड परीक्षाओं का परिणाम, उम्मीदवार ऐसे चेक करें

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के जून 2021 परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। यह परिणाम जून सत्र के टर्म एंड, टीईई और रिवैल्यूएशन परीक्षाओं के लिए जारी किए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इन परीक्षाओं में में भाग लिया था, वह अपना स्कोरकार्ड इग्नू के आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार वेबसाइट पर अपना ग्रेड कार्ड या प्रोविजनल सर्टीफिकेट भी देख सकते हैं।इग्नू के द्वार जारी आधिकारिक नोटिस के में कहा गया है कि अगर कोई भी उम्मीदवार गलत कार्य करते हुए पाया जाता है, तो इसके परिणाम स्वरूप उसका रिजल्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। उम्मीदवार ध्यान दें कि जुलाई 2021 सत्र के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में एडमिशन की प्रक्रिया 31 अकतूबर तक के लिए बढ़ा दी गई है।1. उम्मीदवार सबसे पहले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर जाएं।2. होमपेज पर दिख रहे Alerts के सेक्शन में जाएं।3. पेज पर दिख रहे 'Result for Term End June 2021 Examination' or 'Re-evaluation Result of TEE - June 2021' के लिंक पर क्लिक करें4. लॉग इन के लिए मांगी जा रही सभी जरूरी जानकारी जैसे इनरोलमेंट नंबर भरें और सबमिट के बटन पर क्लिक करें।5. आपके सामने की स्क्रीन पर आपका परिणाम आ जाएगा।6. परिणाम को चेक कर के डाउनलोड कर लें और आगे की जरूरत के लिए इसका एक प्रिंट निकलवा लें।उम्मीदवारों को होमपेज पर ही 'Information of Grade Card/Provisional Certificate Returned Details' का भी एक लिंक प्राप्त होगा। उम्मीदवार इस लिंक पर जाकर अपनी जानकारी जैसे पाठ्यक्रम का नाम और इनरोलमेंट नंबर देकर जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए इग्नू 2021 परिणामों से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाएं रखें।