Goa Board 10th Result 2020: बोर्ड ने बताया परिणाम जारी होने का समय

{"_id":"5f1a74d5f71a6b6c6717e7c5","slug":"goa-board-10th-result-2020-gbshse-ssc-results-to-be-released-on-july-28th","type":"story","status":"publish","title_hn":"Goa Board 10th Result 2020: \u092c\u094b\u0930\u094d\u0921 \u0928\u0947 \u092c\u0924\u093e\u092f\u093e \u092a\u0930\u093f\u0923\u093e\u092e \u091c\u093e\u0930\u0940 \u0939\u094b\u0928\u0947 \u0915\u093e \u0938\u092e\u092f","category":{"title":"Education","title_hn":"\u0936\u093f\u0915\u094d\u0937\u093e","slug":"education"}}

एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Updated Fri, 24 Jul 2020 11:37 AM IST

बता दें कि इस साल कुल 19,680 छात्रों ने एसएससी परीक्षा के लिए पंजीकरण किया था।

पहले यह परीक्षा 2 अप्रैल से आयोजित होनी थी, लेकिन COVID-19 के कारण हुए लॉकडाउन के बाद स्थगित कर दी गई थी।

परीक्षा फिर 21 मई से 6 जून, 2020 तक आयोजित की गई थी।

बोर्ड 28 जुलाई की शाम को परिणाम जारी करेगा, जैसेे 12वीं के लिए हुआ था।

जीबीएसएचएसई राज्य बोर्ड परीक्षा परिणाम आमतौर पर हर साल मई के अंत तक घोषित करता है।

इस बार मार्च 2020 में महामारी के प्रकोप और स्कूलों के बंद होने के बाद परीक्षा में देरी होने के कारण परिणाम सामने आए।

पिछले साल छात्रों की कुल संख्या 18,684 थी। इनमें से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या 17,258 थी।

समग्र उत्तीर्ण प्रतिशत 92.47 प्रतिशत दर्ज किया गया। लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत 92.31 प्रतिशत था जबकि लड़कियों का 92.64 प्रतिशत था।

इस साल एचएसएससी, कक्षा 12 का परिणाम 26 जून, 2020 को जारी किया गया था।

बोर्ड ने परिणाम जारी होने से पहले वेबसाइट पर आधिकारिक अधिसूचना जारी की।

कुल 89.27 प्रतिशत छात्रों ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की। वाणिज्य स्ट्रीम में 92.82 प्रतिशत और विज्ञान स्ट्रीम 88.96 प्रतिशत रही।

आर्ट्स स्ट्रीम 85.30 प्रतिशत पर सबसे कम पास प्रतिशत के साथ थी। लड़कियों ने इस बार 90.44 प्रतिशत प्राप्त कर लड़कों को पछाड़ दिया, जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 87.43 प्रतिशत रहा।

गोवा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन (GBSHSE- The Goa Board of Secondary and Higher Secondary Education) कक्षा 10वीं या गोवा बोर्ड SSC परीक्षा के परिणाम 28 जुलाई, 2020 को घोषित करेगा। परिणाम शाम 4:30 बजे तक घोषित किए जाएंगे। छात्र अपना परिणाम गोवा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकता है। गोवा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट gbshse.gov.in है।जीबीएसएचएसई 10वीं परिणाम 2020 28 जुलाई, 2020 4:30 (शाम)