Gandhi Jayanti 2020: CBSE ने लॉन्च किया एक नया कोर्स, नहीं देनी होगी कोई फीस

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के मौके पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने Non-Violent Communication पर एक ओरिएंटेशन कोर्स शुरू किया है। सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया कि यह कोर्स गांधी स्मृति दर्शन समिति के सहयोग से शुरू हो रहा है।

खास बात यह है कि स्टूडेंट्स व टीचर्स से लेकर, प्रिंसिपल्स और पैरेंट्स तक यह कोर्स कर सकते हैं। हालांकि स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स और पैरेंट्स सीबीएससी स्कूलों के ही होने चाहिए। इस कोर्स के लिए किसी प्रकार की रजिस्ट्रेशन फीस/कोर्स फीस नहीं देनी होगी।

On 150th birth anniversary of #MahatmaGandhi, an Orientation Course on Non-Violent Communication is being launched by CBSE in association with Gandhi Smriti & Darshan Samitii. Course is being offered without any registration fee/course fee: Central Board of Secondary Education pic.twitter.com/hikjIPMf4f