इस रक्षाबंधन पूरा करें अपनी बहन का डॉक्टर बनने का सपना

रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जिसमें भाई-बहन एक-दूसरे का हर हाल में साथ देने का वादा करते हैं। जहां बहन भाई के कलाई में राखी बांधकर प्यार देती है तो वहीं भाई गिफ्ट देकर जीवन भर रक्षा करने का वादा करते हैं। तो क्यों ना इस रक्षाबंधन अपनी बहन के सपने को पूरा करें और उन्हें दें सबसे प्यारा तोहफा।



बता दें कि मेडिकल के अंडरग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेने के लिए NEET की परीक्षा को पास करना होता है। इस परीक्षा को पास करने के बाद ही आप MBBS (Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery) या BDS (Bachelor of Dental Surgery) जैसे कोर्स में एडमिशन पा सकते हैं। NEET का आयोजन एनटीए (National Testing Agency) की ओर से किया जाता है।



डॉक्टर का काम सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि मानवता की ओर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। आज की युवा पीढ़ी इस ओर काफी आकर्षित होती जा रही है। इसका प्रमाण यह है कि हर वर्ष लाखों छात्र NEET की परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं। इस वजह से मेडिकल के क्षेत्र में कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है। NEET की परीक्षा को क्रैक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सही मार्गदर्शन में तैयारी। इसके बिना कठिन परिश्रम के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पाती है।



ऐसे में safalta.com के माध्यम से करियर को नयी ऊंचाई पर पहुंचाने का मौका मिला है। safalta.com हर तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफार्म है। NEET की तैयारी के लिए Safalta.com लेकर आया है खास रैंक बूस्टर कोर्स। इस कोर्स में अभ्यर्थियों को 50,000 से ज्यादा प्रश्न हल करने का मौका मिलेगा ।

आईए जानते इस रैंकबूस्टर कोर्स की खासियत-

NEET व JEE 2020 की तैयारी कराने वाले (रैंक बूस्टर) कोर्स की खासियत

इस कोर्स में IITians व डॉक्टर्स अभ्यर्थियों को प्रश्नों की प्रैक्टिस कराएंगे और मॉक टेस्ट भी लेंगे। इस कोर्स की फीस 5,999 रुपये है। इस ऑनलाइन कोर्स में विद्यार्थियों को लाइव इंटरेक्टिव क्लास के जरिए पढ़ाया जाएगा। 20 से ज्यादा मॉक टेस्ट होंगे और 75 घंटे का कांसेप्ट रिवीजन सेशन होगा। इसके साथ ही विद्यार्थियों के लिए 150 घंटे के स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन भी होंगे। इसके अतिरिक्त डाउट क्लीयरिंग सेशंस भी दिए जाएंगे।

