धर्मेंद्र प्रधान: शिक्षा मंत्री ने कहा आज भी 15 करोड़ बच्चे शिक्षा से वंचित, एनईपी इन समस्याओं का रोड मैप

15 करोड़ बच्चे और युवा देश की औपचारिक शिक्षा प्रणाली से दूर हैं और करीब 25 करोड़ आबादी साक्षरता की प्राथमिक परिभाषा में सही नहीं बैठते हैं। यह बात शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र सिंह प्रधान ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित वार्षिक बैठक के दौरान कही थी।

Today, 35 crore students are getting education in schools, but still, 15 crore children are out of the education system. We want to bring them into the education system: Education Minister