{"_id":"648ae4bfece5f5fa8502f0ca","slug":"dhse-kerala-plus-one-result-2023-out-know-how-to-check-kerala-1-results-2023-06-15","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"DHSE Kerala +1 Result: डीएचएसई केरल प्लस वन रिजल्ट घोषित, ऐसे चेक करें अपना परिणाम","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

Published by: देवेश शर्मा Updated Thu, 15 Jun 2023 03:45 PM IST

विस्तार

DHSE Kerala Plus One Result 2023 Out: सामान्य शिक्षा निदेशालय, डीएचएसई केरल ने केरल बोर्ड प्लस वन के रिजल्ट 2023 की घोषणा कर दी है। जो उम्मीदवार डीएचएसई प्रथम वर्ष की परीक्षा में शामिल हुए हैं, वे अपना परिणाम केरल के परिणाम की आधिकारिक वेबसाइट keralaresults.nic.in पर देख सकते हैं।

DHSE Kerala Result 2023 डीएचएसई केरल +1 रिजल्ट कैसे चेक करें? केरल रिजल्ट की आधिकारिक साइट keralaresults.nic.in पर जाएं। होम पेज पर उपलब्ध केरल प्लस वन रिजल्ट 2022 लिंक पर क्लिक करें। लॉग इन विवरण दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। आपका परिणाम स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। अपना रिजल्ट चेक करें और पेज डाउनलोड करें। आगे की जरूरत के लिए उसी की एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें।

DHSE Kerala Result 2023 प्लस 2 का पहले हो चुका जारी राज्य में केरल प्लस वन परीक्षा 10 मार्च से 30 मार्च, 2023 तक विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। उम्मीदवार डीएचएसई, केरल की आधिकारिक साइट के माध्यम से अधिक संबंधित विवरणों की जांच कर सकते हैं। केरल डीएचएसई प्लस दो कक्षा 12वीं का परिणाम 25 मई, 2023 को घोषित किया गया था। प्लस टू का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 82.95% था। जबकि वीएचएससी पास प्रतिशत 78.39% था।





राज्य भर में इस वर्ष लगभग 3.5 लाख उम्मीदवारों ने केरल +1 परीक्षा के लिए अपना पंजीकरण कराया है। प्रथम वर्ष के परिणाम की जांच करने के लिए, उम्मीदवार नीचे दी गई प्रक्रियाओं का पालन कर सकते हैं।