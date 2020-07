Live

CISCE 10th, 12th Result 2020 LIVE: आज दोपहर 3 बजे घोषित होंगे 10वीं-12वीं परीक्षा के नतीजे

12:59 PM, 10-Jul-2020 CISCE Board Exam 2020: पासिंग मानदंड CISCE बोर्ड के पास प्रतिशत की बात करें तो ICSE यानी 10वीं के छात्रों के लिए 33 फीसदी और ISC यानी 12वीं के छात्रों के लिए परीक्षाओं के लिए 35 फीसदी तय हैं। CISCE बोर्ड के पास प्रतिशत की बात करें तो ICSE यानी 10वीं के छात्रों के लिए 33 फीसदी और ISC यानी 12वीं के छात्रों के लिए परीक्षाओं के लिए 35 फीसदी तय हैं।

12:51 PM, 10-Jul-2020 ICSE Board 2020: एसएमएस के माध्यम से देखें परिणाम छात्रों को एसएमएस के माध्यम से अपना परिणाम देखने के लिए अपनी-अपनी यूनीक आईडी टाइप कर 09248082883 नंबर पर भेजना होगा। यदि आप ICSE यानी 10वीं के छात्र हैं तो आप (ICSE यूनीक आईडी) टाइप करके भेज सकतेे हैं वही अगर आप आईएससी यानी 12वीं के छात्र हैं ते आप (ISC यूनीक आईडी) टाइप करके भेज सकते हैं। छात्रों को एसएमएस के माध्यम से अपना परिणाम देखने के लिए अपनी-अपनी यूनीक आईडी टाइप कर 09248082883 नंबर पर भेजना होगा। यदि आप ICSE यानी 10वीं के छात्र हैं तो आप (ICSE यूनीक आईडी) टाइप करके भेज सकतेे हैं वही अगर आप आईएससी यानी 12वीं के छात्र हैं ते आप (ISC यूनीक आईडी) टाइप करके भेज सकते हैं।

12:47 PM, 10-Jul-2020 ICSE Board 2020: इसके आधार पर दिए गए अंक बोर्ड की लंबित परीक्षाओं के लिए अंक इंटरनल असेसमेंट के आधार पर दिए गए हैं। बोर्ड की लंबित परीक्षाओं के लिए अंक इंटरनल असेसमेंट के आधार पर दिए गए हैं।

12:40 PM, 10-Jul-2020 CISCE Board Result 2020: इन वेबसाइट्स पर देखें परिणाम cisce.org

results.cisce.org

12:34 PM, 10-Jul-2020 CISCE Board Result 2020: सबसे पहले करें खुद को रजिस्टर CISCE बोर्ड 10वीं-12वीं के छात्र अपना रिजल्ट अमर उजाला की MY RESULT PLUS वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें सबसे पहले खुद को रजिस्टर करना होगा। CISCE बोर्ड 10वीं-12वीं के छात्र अपना रिजल्टपर देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें सबसे पहले खुद को रजिस्टर करना होगा।

12:29 PM, 10-Jul-2020 ICSE ISC Board 2020:कोरोना संकट के कारण परीक्षा हुई थी रद्द इस साल कोरोना संकट के कारण कई स्कूलों में कक्षा 10वीं के दो या तीन विषय की ही परीक्षा हो पाई। वहीं कक्षा 12वीं के कुछ पेपरों को आगे के लिए स्थगित कर दिया। बाद में देश की परिस्थिति को देखते हुए बढ़ते संक्रमण के कारण बची परीक्षाएं रद्द कर दी गईं। इस साल कोरोना संकट के कारण कई स्कूलों में कक्षा 10वीं के दो या तीन विषय की ही परीक्षा हो पाई। वहीं कक्षा 12वीं के कुछ पेपरों को आगे के लिए स्थगित कर दिया। बाद में देश की परिस्थिति को देखते हुए बढ़ते संक्रमण के कारण बची परीक्षाएं रद्द कर दी गईं।

12:25 PM, 10-Jul-2020 ICSE Board 2020: डिजीलॉकर के माध्यम से मार्क शीट ऐसे प्राप्त करें बता दें कि ICSE और ISC बोर्ड परीक्षा के प्रमाण पत्र डिजीलॉकर के माध्यम से परिणाम के प्रकाशन के 48 घंटे बाद उपलब्ध होंगे।

11:30 AM, 10-Jul-2020 CISCE 10th, 12th Result 2020 LIVE: आज दोपहर 3 बजे घोषित होंगे 10वीं-12वीं परीक्षा के नतीजे ICSE-ISC बोर्ड रिजल्ट 2020 के लिए ऐसे करें खुद को रजिस्टर- चरण - 1 स्टूडेंट्स सबसे पहले अमर उजाला की MY RESULT PLUS वेबसाइट पर जाएं।

चरण - 2 उसके बाद बोर्ड रिजल्ट 2020 लिंक पर क्लिक करें।

चरण - 3 क्लिक करते ही आपके सामने दो लिंक खुलेंगे।

दसवीं कक्षा के छात्र यहां क्लिक करें...

बारहवीं कक्षा के छात्र यहां क्लिक करें...

चरण - 4 अब मांगी गई जानकारी जैसे- नाम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल-आईडी दर्ज करें।

चरण - 5 अब सबमिट बटन पर क्लिक करें। स्टूडेंट्स सबसे पहलेपर जाएं।उसके बाद बोर्ड रिजल्ट 2020 लिंक पर क्लिक करें।क्लिक करते ही आपके सामने दो लिंक खुलेंगे।अब मांगी गई जानकारी जैसे- नाम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल-आईडी दर्ज करें।अब सबमिट बटन पर क्लिक करें।

Live CISCE ICSE Class 10th, ISC 12th Results 2020 Updates Online @cisce.org: काउंसिल फॉर द स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE- Council for the Indian School Certificate Examinations) आज यानि 10 जुलाई को दोपहर 3 बजे ICSE और ISC परीक्षा के नतीजे घोषित करेगा। बता दें कि परिणाम सीआईएससीई की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। CISCE की ऑफिशियल वेबसाइट cisce.orgहै। इसके अलावा छात्र बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट अमर उजाला की MY RESULT PLUS वेबसाइट के माध्यम से भी देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें सबसे पहले खुद को रजिस्टर करना होगा।