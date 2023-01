{"_id":"63cf7402aa00671607477092","slug":"chief-minister-pramod-sawant-said-iit-will-come-up-in-south-goa-identify-a-suitable-land-for-it-2023-01-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"गोवा: दक्षिण गोवा में बनाया जाएगा आईआईटी का परिसर, सीएम प्रमोद सावंत ने कही ये बात","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

IIT Will Come Up In South Goa: दक्षिण गोवा में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) का एक परिसर बनाया जाएगा। इसके लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। ये बातें राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कही हैं।

राज्य सरकार ने पहले उत्तरी गोवा जिले के सत्तारी तालुका में शेल-मेलौलिम गांव में आईआईटी परिसर स्थापित करने के लिए एक भूमि की पहचान की थी, लेकिन 2021 में स्थानीय लोगों के हिंसक विरोध के बाद इस परियोजना को रद्द कर दिया गया था। बाद में, दक्षिण गोवा जिले के संगुएम तालुका में कोटारली में जमीन के एक और टुकड़े की पहचान की गई, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। इस परियोजना को पिछले साल छोड़ दिया गया था। हाल ही में गोवा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी।पत्रकारों से बात करते हुए सावंत ने कहा, "आईआईटी परिसर दक्षिण गोवा में स्थापित किया जाएगा। जमीन की तलाश की जा रही है।" सीएम ने पहले राज्य विधानसभा में कहा था कि कुछ लोग आईआईटी गोवा परिसर के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे थे। उन्होंने "अनावश्यक विरोध" की आशंका से उस क्षेत्र का खुलासा करने से इनकार कर दिया था जहां भूमि की पहचान की जा रही थी।इस मुद्दे पर सदन में चर्चा के दौरान, दक्षिण गोवा में क्यूपेम विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस विधायक एलटोन डी कोस्टा ने राज्य सरकार से अपने निर्वाचन क्षेत्र में आईआईटी परिसर स्थापित करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि क्यूपेम निर्वाचन क्षेत्र के बैतूल में संस्थान परिसर स्थापित करने के लिए जमीन उपलब्ध है।