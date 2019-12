केंद्र सरकार का तोहफा, 25 फीसदी बढ़ गई फेलोशिप

पीएचडी (वर्ष) वर्तमान फेलोशिप (प्रति माह) नई फेलोशिप (प्रति माह) पहले वर्ष 28000 31000 दूसरे वर्ष 28000 31000 तीसरे वर्ष ------ 35000

अगर आप पीएचडी (PhD - Doctorate of Philosophy) कर रहे हैं, या करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने पीएचडी करने वालों की फेलोशिप 10 से 25 फीसदी तक बढ़ा दी है।नेशनल डॉक्टोरल फेलोशिप (NDF - National Doctoral Fellowship) के तहत दाखिला लेने वाले शोधकर्ताओं को फेलोशिप वृद्धि का लाभ 1 जनवरी, 2019 से मिलेगा। इसके अलावा एचआरए (HRA) में भी बढ़ोतरी की गई है।अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE - All Indian Council for Technical Education) के मुताबिक, पीएचडी कर रहे छात्रों को अभी तक 28 हजार रुपये प्रति महीना फेलोशिप मिलती दी जाती थी। इसे बढ़ा कर 31 हजार रुपये प्रति माह कर दिया गया है।पहले दो साल तक शोधकर्ताओं को 31 हजार रुपये प्रति माह फेलोशिप दी जाएगी। जबकि तीसरे वर्ष से फेलोशिप की राशि बढ़ कर 35 हजार रुपये प्रति माह कर दी जाएगी। नए नियमों के तहत अब मेट्रो सिटी या प्रथम श्रेणी के शहरों में एचआरए 24 फीसदी, बी क्लास शहरों में 16 फीसदी और छोटे शहरों में आठ फीसदी मिलेगा।